„Elektrum Lietuva“: elektra per savaitę Lietuvoje brango 29 proc.

„Įtakos joms taip pat turėjo ir 7 proc. mažesni elektros srautai iš Suomijos, 10 proc. mažesni srautai iš Rusijos ir 1 proc. – iš Švedijos SE4 prekybos zonos“, – pranešime sakė įmonės Verslo klientų skyriaus vadovas Artūras Zatulinas.

Lietuvoje elektra per savaitę brango 29 proc. iki 143,6 euro už megavatvalandę, Latvijoje ir Estijoje – 28 proc. iki 143,3 euro.

Elektros kainų kilimui įtakos darė ir augančios kuro bei anglies kainos. Vėjo energijos gamyba buvo nepastovi ir per savaitę išaugo tik 2 proc. Be to, dėl neplanuoto Švedijos atominės elektrinės „Ringhals“ trečio bloko sustabdymo antroje savaitės pusėje bendri Šiaurės šalių turimi branduoliniai pajėgumai sumažėjo iki 88 proc.

Praėjusią savaitę „NordPool“ biržos kaina augo 17 proc. iki 123,2 euro. Elektros vartojimas „NordPool“ regione padidėjo iki 9,8 t8kst. gigavatvalandžių, (GWh), gamybos apimtys taip pat augo ir siekė 9,9 tūkst. GWh.

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę augo 1 proc. iki 601 GWh. Lietuvoje elektros suvartota tiek, kiek prieš savaitę – 264 GWh. Latvijoje elektros vartojimas augo 1 proc. iki 150 GWh, Estijoje – 3 proc. iki 187 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 19 proc. ir siekė 346 GWh. Lietuvoje jos didėjo 21 proc. iki81 GWh, Latvijoje – 42 proc. iki 118 GWh, o Estijoje – 4 proc. iki 147 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 58 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 31 proc., Latvijoje ir Estijoje – po 79 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.