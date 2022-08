Elektros rinkos barometras: per savaitę elektra Lietuvoje brango 7 proc.

„Elektros kainų augimą Baltijos šalyse lėmė spartus kuro brangimas. Gamtinių dujų kaina, palyginti su praėjusia savaite, pakilo 24 proc. ir vidutiniškai sudarė 193,98 Eur/MWh“, – sako minėtos bendrovės Verslo klientų skyriaus vadovas Artūras Zatulinas.

Tuo tarpu „Nord Pool“ biržos kaina praėjusią savaitę mažėjo 29 proc. iki 106,54 Eur/MWh, iš esmės dėl 27 proc. išaugusios vėjo energijos gamybos „Nord Pool“ regione. Be to, turimi Šiaurės šalių branduolinės energijos pajėgumai išaugo iki 85 proc. visų įrengtų pajėgumų.

Praėjusią savaitę elektros suvartojimas „Nord Pool“ regione išsilaikė ankstesnės savaitės lygyje ir sudarė 6 210 gigavatvalandžių (GWh), o gamyba sumažėjo iki 6 888 GWh.

REKLAMA

Lietuvoje mažėjo ir elektros vartojimas, ir gamyba

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę smuktelėjo 1 proc. iki 462 GWh. Lietuvoje per savaitę elektros suvartota 1 proc. mažiau, arba 221 GWh. Latvijoje elektros vartojimas per savaitę nesikeitė ir siekė 117 GWh, o Estijoje suvartota 1 proc. elektros mažiau nei ankstesnę savaitę, t. y. 124 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę krito 13 proc. iki 214 GWh. Lietuvoje elektros energijos pagaminta 12 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – 79 GWh, Latvijoje – 10 proc. iki 34 GWh, o Estijoje elektros gamyba menko 14 proc. iki 101 GWh.

REKLAMA

REKLAMA

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 46 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 36 proc., Latvijoje – 29 proc., Estijoje – 82 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.

„Elektrum Lietuva“ yra didžiausios Baltijos šalyse elektros gamintojos „Latvenergo“ (Latvija) antrinė įmonė, teikianti įvairius energetikos sprendimus buitiniams ir verslo klientams Lietuvoje.