Elektros kainos jau smaugia Lietuvos verslus – kepyklos jau planuojasi kepimus: „Naudojame, kada elektra pigesnė“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kepyklos „Velželio duona“ darbuotojas iš krosnies traukia ką tik iškeptus duonos kepalus. O kepyklos vadovas atvirauja, kad jau priverstas derinti darbus pagal elektros kainos šuolius – stengiasi kepti tuo metu, kai elektra pigesnė.
„Pasižiūrime kitos dienos elektros kainas, pastumdome kepimo grafiką, jei matome, kad galime, naudojame, kada elektra pigesnė“, – sakė kepyklos direktorius Vaidas Baranauskas.
Pakilo elektros kaina
Pastarosiomis dienomis Baltijos ir Šiaurės šalyse nusistovėjus ramiems rudeniškiems orams, mažiau elektros pagamina saulės ir vėjo elektrinės, o dujų kainos Europoje trigubai didesnės negu prieš metus.
„Jau dvi savaites išeina brangiau, nes iki tol turėjome saulės energijos, kepėme, kada norėjome, o dabar žiūrime, kada geresnė elektros energijos kaina pasiplanuoti kepimus“, – pasakojo V. Baranauskas.
Didmeninė elektros kaina mūsų ir kaimyninėse šalyse nuo vakar pakilo iki 30 ct už kilovatvalandę.
„Prasidėjo lapkritis labai didelėmis kainomis, vakar buvo antra brangiausia diena šiemet, 340 eurų biržos kaina už megavatvalandę. Tai labai didelė kaina. Šiandien 308 eurai, tai trečia brangiausia diena šiemet, panašu kad bent jau šią savaitę tokios kainos gali laikytis“, – aiškino „Elektrum Lietuva“ atstovas Mantas Kavaliauskas.
„Mažiau gerokai saulės, praktiškai nėra vėjo, šaltesni orai reikalauja daugiau elektros, formuojasi didesnės kainos, dujų kainos aukštesniame lygyje“, – kalbėjo „Enefit“ atstovė Žana Klusovskienė.
Vakar paros elektros didmeninė kaina Lietuvoje siekė 35 ct už kilovatvalandę, ir aukštesnė šiemet buvo tik šaltą vasario mėnesį, kai kainavo 39 ct. Energetikai jau ragina ruoštis aukštų elektros kainų žiemai.
„Trumpuoju periodu priklausys nuo orų, jei bus vėsu ir ramu, turėsime panašias dienas kaip šiandien, jei bus vėjuota – matysime geras kainas. Bet vidurkis gali būti didesnis už praeitą žiemą, situacija sudėtinga“, – minėjo M. Kavaliauskas.
Tokios aukštos dujų ir elektros kainos jau apsunkina gamybos planavimą pramonės įmonėms, kurioms ne tik sunku skaičiuoti produkcijos savikainą ir sudaryti ilgalaikes prekybos sutartis, bet ir brangina produktus, dėl ko juos tampa sunkiau parduoti. Kepyklos vadovas ruošiasi sunkiai žiemai.
„Bus sunkesnė, ne tokia, kokia būdavo prieš kelis metus. Jei neišsispręs dyzelino, energetikos krizė, tai bus sunkesnė“, – pridūrė M. Kavaliauskas.
Verslas reikalauja Vyriausybės paramos plano
„Dujų kaina virš 100 eurų, tai kritinė riba chemijos pramonei, plastikams, didelis kiekis dujų, jei nėra įmonės užfiksavusios kainų, biržos kaina sunkiai pakeliama“, – aiškino Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.
Pramonininkai jau reikalauja Vyriausybę parengti pagalbos įmonėms scenarijų, jei dujų kaina tokiame lygyje išsilaikys ir visą žiemą.
„Reikėtų plano, aiškaus plano, ką darysime prie vienų, antrų, trečių kainų, matydami situaciją, norime užbėgti už akių, geriau pasiruošti ir neturėti problemų, negu tikėtis geros baigties, kurios nėra“, – sakė V. Janulevičius.
Na, o energetikos ministras Lukas Savickas, paprašytas pakomentuoti susidariusią padėtį, kol kas nereaguoja. Artėjant žiemai Europos dujų saugyklos yra užpildytos tik 75 proc., kai tokiu metu ankstesniais metais užpildymas siekdavo apie 90 proc. Tad panašu, kad šią žiemą Europos šalys dėl dujų turės ne tik konkuruoti su Azijos šalimis dėl SGD krovinių, bet ir mokėti didesnę kainą už dujas dėl tiekimo sutrikimų iš konfliktų draskomų Artimųjų Rytų.
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