Elektros kaina per savaitę Lietuvoje augo 3 proc. – „Litgrid“

Anot jos, Latvijoje ir Estijoje didmeninė elektros kaina gruodžio 5–11 dienomis buvo tokia pati kaip ir Lietuvoje.

„Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius sako, kad praėjusią savaitę Lietuvoje vietinė gamyba užtikrino 46 proc. Lietuvos suvartojimo – gerokai daugiau nei įprastai.

„Pastarąsias dvi savaites gamybą ypač padidino vietinės šiluminės elektrinės, kurios dirba net savaitgaliais, kai paklausa mažesnė. Prie jų praėjusią savaitę prisidėjo ir po kurio laiko dvigubai išaugusi vėjo elektros gamyba. Ji lapkričio paskutinėmis savaitėmis nesiekė 10 gigavatvalandžių, o praėjusią išaugo iki 17 gigavatvalandžių“, – pranešime teigė L. Varanavičius.

Jis pažymėjo, jog įprastai pigesnė Švedijos pietinė zona, iš kurios Lietuva nuolat importuoja didelius kiekius elektros energijos, praėjusią savaitę pasižymėjo beveik tokia pat kaina kaip ir Baltijos šalyse – 357 eurų už MWh. Pasak L. Varanavičiaus, tai lėmė remonto darbai dviejuose branduoliniuose reaktoriuose, taip pat tai, jog praėjusią savaitę Švedijoje dėl apledėjimo elektros negamino vėjo jėgainių parkai.

„Dėl tokių sąlygų savaitgalį Lietuva tranzitu iš Latvijos ir Lenkijos eksportavo iš viso apie 5 gigavatvalandes elektros energijos į Švediją“, – teigė L. Varanavičius.

Lietuvoje elektros suvartojimas gruodžio 5–11 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 1 proc. – iki 252 gigavatvalandžių (GWh).

Šalyje esančios elektrinės užtikrino 46 proc. suvartoto kiekio, bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 116 GWh elektros energijos – 24 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai gamyba siekė 94 GWh. Šiluminės elektrinės pagamino 65 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, vėjo jėgainės – 15 proc., hidroelektrinės – 17 proc., o kitos elektrinės – 3 procentus.

Gamyba šiluminėse elektrinėse per savaitę padidėjo 18 proc. – iki 75,5 GWh, vėjo elektrinėse – du kartus iki 17 GWh.

58 proc. reikiamo elektros energijos kiekio buvo importuota, importas per savaitę sumažėjo 10 proc. – iki 183 GWh. Iš Skandinavijos, per „NordBalt“ jungtį, į Lietuvą pateko 37 proc., iš Lenkijos – 17 proc., per sieną su Latvija – 45 proc.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos sumažėjo 4 proc. iki 23 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 76 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, 2 proc. eksportuoti į Latviją, 22 proc. – į Skandinaviją.