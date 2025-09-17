„Eika Asset Management“ fondas derasi dėl objektų Vokietijoje įsigijimo

„Žiūrime į logistikos nekilnojamąjį turtą (NT) Šiaurės Vokietijoje: Brėmene, Hamburge, Brėmerhafene. Ten turime daugiausia partnerių, be to, ten yra uostas, daug stiprių gamintojų. Kaip greitai sudarysime sandorius, dar negaliu atsakyti. Šiuo metu dėl kelių objektų deramės, turime partnerių, su kuriais ilgai bendraujame, tad, jei turtas atsirastų, atliktume sandorį ir per kelis mėnesius“, – teigė įmonės investicijų vadovas Paulius Stulgaitis.
Anot jo, objektas būtų įsigyjamas Liuksemburge suformuotos struktūros: „Įsivaizduojame kelis scenarijus, bet kol kas planas – suburti investuotojų klubą.“ Tam fondas kol kas nėra sukurtas. P. Stulgaitis pripažįsta, kad šiuo metu be partnerių sandorių sudaryti nepavyktų.
