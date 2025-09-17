Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Eika Asset Management“ fondas derasi dėl objektų Vokietijoje įsigijimo

2025-09-17 08:07 / šaltinis: BNS
2025-09-17 08:07

 Investicijų bendrovė „Eika Asset Management“, jau įsitvirtinusi Lenkijoje, aktyviai dairosi objektų ir Vokietijoje ir šiemet tikisi sudaryti pirmąjį sandorį, rašo portalas „Verslo žinios“.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

 Investicijų bendrovė „Eika Asset Management“, jau įsitvirtinusi Lenkijoje, aktyviai dairosi objektų ir Vokietijoje ir šiemet tikisi sudaryti pirmąjį sandorį, rašo portalas „Verslo žinios“.

REKLAMA
0

„Žiūrime į logistikos nekilnojamąjį turtą (NT) Šiaurės Vokietijoje: Brėmene, Hamburge, Brėmerhafene. Ten turime daugiausia partnerių, be to, ten yra uostas, daug stiprių gamintojų. Kaip greitai sudarysime sandorius, dar negaliu atsakyti. Šiuo metu dėl kelių objektų deramės, turime partnerių, su kuriais ilgai bendraujame, tad, jei turtas atsirastų, atliktume sandorį ir per kelis mėnesius“, – teigė įmonės investicijų vadovas Paulius Stulgaitis.

Anot jo, objektas būtų įsigyjamas Liuksemburge suformuotos struktūros: „Įsivaizduojame kelis scenarijus, bet kol kas planas – suburti investuotojų klubą.“ Tam fondas kol kas nėra sukurtas. P. Stulgaitis pripažįsta, kad šiuo metu be partnerių sandorių sudaryti nepavyktų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų