ECB leido dalį Lietuvos „Revolut Bank“ turto ir įsipareigojimų perduoti Prancūzijos bankui

ECB spalio 22 dieną leido Lietuvos „Revolut Bank“ reorganizuoti „vienos valstybės ribas peržengiančio skaidymo būdu“, rodo Registrų centrui lapkričio 6 dieną pateiktas Lietuvos banko Tesiės ir licencijavimo departamento pranešimas.
Anot jo, reorganizuojant banką dalis jo turto ir įsipareigojimų perduodama Paryžiaus padaliniui, o planuojama pertvarkos pabaiga – gruodžio 2–5 dienos.
Kaip rašė BNS, grupė pernai gegužę pranešė kurianti dviejų būstinių veiklos modelį ir steigianti Vakarų Europos būstinę Paryžiuje, o šis dviejų centrų – Lietuvos ir Prancūzijos – modelis sukurtas palaikyti „Revolut“ augimą visoje Europoje.
Tuomet „Revolut“ teigė, kad Lietuva išliks pagrindine „Revolut“ augimo baze Europoje, o naujas veiklos modelis jo veiklai šalyje įtakos neturės – „Revolut“ iš Prancūzijos aptarnaus klientus keliose Vakarų Europos šalyse.
„Revolut“ anksčiau skelbė, kad nauja struktūra leis grupei labiau pritaikyti paslaugas vietos rinkoms ir palaikyti glaudesnį ryšį su klientais bei vietos ekosistema.
Prancūzijos „Revolut Bank“ banko licenciją gavo rugpjūčio pradžioje. Tuomet skelbta, kad jis pradės aptarnauti klientus Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Tuo metu Lietuvos „Revolut Bank“ aptarnaus įmonės klientus likusioje Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE).
„Revolut“ Lietuvoje banko licenciją gavo 2021 metais.