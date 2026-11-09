Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ECB leido dalį Lietuvos „Revolut Bank“ turto ir įsipareigojimų perduoti Prancūzijos bankui

2026-11-09 11:20 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Centrinis Bankas (ECB) leido antrą būstinę Europoje steigiančios Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų grupės „Revolut“ banką Lietuvoje „Revolut Bank“ pertvarkyti dalį jo veiklos perkeliant į rugpjūtį licenciją gavusį Prancūzijos „Revolut Bank“.

„Revolut“ BNS Foto

Europos Centrinis Bankas (ECB) leido antrą būstinę Europoje steigiančios Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų grupės „Revolut“ banką Lietuvoje „Revolut Bank“ pertvarkyti dalį jo veiklos perkeliant į rugpjūtį licenciją gavusį Prancūzijos „Revolut Bank“.

REKLAMA
0

ECB spalio 22 dieną leido Lietuvos „Revolut Bank“ reorganizuoti „vienos valstybės ribas peržengiančio skaidymo būdu“, rodo Registrų centrui lapkričio 6 dieną pateiktas Lietuvos banko Tesiės ir licencijavimo departamento pranešimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, reorganizuojant banką dalis jo turto ir įsipareigojimų perduodama Paryžiaus padaliniui, o planuojama pertvarkos pabaiga – gruodžio 2–5 dienos.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, grupė pernai gegužę pranešė kurianti dviejų būstinių veiklos modelį ir steigianti Vakarų Europos būstinę Paryžiuje, o šis dviejų centrų – Lietuvos ir Prancūzijos – modelis sukurtas palaikyti „Revolut“ augimą visoje Europoje.

REKLAMA

Tuomet „Revolut“ teigė, kad Lietuva išliks pagrindine „Revolut“ augimo baze Europoje, o naujas veiklos modelis jo veiklai šalyje įtakos neturės – „Revolut“ iš Prancūzijos aptarnaus klientus keliose Vakarų Europos šalyse.

„Revolut“ anksčiau skelbė, kad nauja struktūra leis grupei labiau pritaikyti paslaugas vietos rinkoms ir palaikyti glaudesnį ryšį su klientais bei vietos ekosistema.

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzijos „Revolut Bank“ banko licenciją gavo rugpjūčio pradžioje. Tuomet skelbta, kad jis pradės aptarnauti klientus Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Tuo metu Lietuvos „Revolut Bank“ aptarnaus įmonės klientus likusioje Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE).

„Revolut“ Lietuvoje banko licenciją gavo 2021 metais.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų