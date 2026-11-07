Aiškėja, kas bandys pakeisti ECB vadovę Christine Lagarde

K. Knotas ir P. Hernandezas de Cosas, šiuo metu vadovaujantis Tarptautinių atsiskaitymų bankui, buvo laikomi favoritais dar prieš tai, kai euro zonos finansų ministrų grupės vadovas Kirijakas Pjerakakis paskelbė šį sąrašą.
Ch. Lagarde praėjusį mėnesį paskelbė, kad atsistatydins vasarį, likus keliems mėnesiams iki jos kadencijos pabaigos, o tai paskatino varžybas dėl jos posto perėmimo.
ES vadovai Ch. Lagarde įpėdinį paskirs remdamiesi euro zonos finansų ministrų, reguliariai susitinkančių euro grupės formatu, rekomendacija.
Ministrai Ch. Lagarde pakeitimo klausimą aptars pirmadienį, tačiau šiame etape nesitikima, kad jie rekomenduos vieną kandidatą.
Vienas aukšto rango Europos Sąjungos (ES) pareigūnas šią savaitę sakė, kad „jei susitarimas bus pasiektas greitai – kalbame apie dienas, o ne savaites – tuomet (ministrai) galėtų pateikti oficialią rekomendaciją jau šį mėnesį“.
Pareigūnas teigė, kad siekiama, jog bloko vadovai susitarimą pasiektų gruodžio 17–18 dienomis planuojamame susitikime.
„Pageidautina, kad viską užbaigtume gruodį“, – sakė jis.
Turi būti pakeisti ir kiti aukšto rango ECB pareigūnai: vykdomosios valdybos narė Isabel Schnabel (Izabel Šnabel) bei vyriausiasis ekonomistas Philipas Lane'as (Filipas Lanas), todėl tikimasi įtemptų derybų.
Tikimasi, kad lyderiai susitars dėl bendro paketo, apimančio visas tris pozicijas, įskaitant Ch. Lagarde įpėdinį.
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