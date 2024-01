ECB darbuotojai nepatenkinti Lagarde vadovavimu, rodo profsąjungos surengta apklausa

Apklausa, atlikta įpusėjus jos aštuonerių metų kadencijai, parodė, kad nedidelė dauguma darbuotojų jos vadovavimą įvertino kaip „prastą“ arba „labai prastą“, o beveik trys ketvirtadaliai išreiškė nepasitenkinimą jos vadovavimo stiliumi ir įvertino jį kaip „autokratinį“.

Apklausoje, kurioje dalyvavo 1 159 žmonės, taip pat buvo atskleistas susirūpinimas vidaus klausimais, įskaitant įvairovės politiką. Kai kas kritikavo Ch. Lagarde už tai, kad ji per daug dėmesio skiria klausimams, nesusijusiems su pinigų politika, ir per dažnai užsiima didžiąja politika.

Tačiau apklausoje buvo pateikta tik dalies iš daugiau kaip 5 000 ECB darbuotojų bei stažuotojų nuomonė, todėl centrinis bankas apklausą pavadino „su trūkumais“. Be to, būta abejonių dėl to, kad apklausos metu galėjo atsirasti atsakymų dubliavimosi atvejų, nors profesinė sąjunga tvirtino, kad bendri rezultatai yra teisingi.

Kai kurie respondentai teigiamai atsiliepė apie Ch. Lagarde, pabrėždami jos uždegantį vadovavimą. Tačiau kiti išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad euro zonos infliacijos iššūkių akivaizdoje ji pirmenybę teikia lyčių įvairovei ir aplinkosaugos politikai.

Labiausiai pažymėtinas apklausos rezultatas buvo tas, kad tik 38 proc. ECB darbuotojų pritarė banko pinigų politikos sprendimams, priimamiems vadovaujant Ch. Lagarde, o daugiau kaip pusė išreiškė nuogąstavimus dėl ECB gebėjimo įgyvendinti savo pagrindinius kainų stabilumo ir infliacijos tikslus.