Duris atvėrę grožio salonai pakėlė kainas: labiausiai brango plaukų kirpimas ir dažymas

Grožio paslaugų registracijos platformos „Treatwell“ vadovė Marija Antanaitytė pastebi, kad iš viso plaukų kirpimas ir dažymas brango 40 proc.

„Šios paslaugos labiausiai brango moterims. Vyriškas kirpimas pabrango vos keliais procentais. O štai moteriškas kirpimas augo 18 proc. Tai yra apie 4,5 euro. Labiausiai brango plaukų dažymo paslaugos. Šiuo metu plaukų balinimas – 100 proc. brangesnis, ombre/balayage stiliaus dažymas brango 41 proc. Visų plaukų dažymas brangesnis 15 proc., daugiau negu 9 eurais.

Šios labiausiai pabrangusios paslaugos yra populiariausios. Atlaisvinus karantiną, daugiausiai žmonių registruojasi pas kirpėjus“, – sakė M. Antanaitytė.

Anot jos, taip pat nemažai moterų registruojasi manikiūrams ir veido priežiūros procedūroms. Šie brango 32 proc., o nagų priežiūros paslaugos – 11 proc.

„Šiek tiek mažiau pabrango depiliacijos procedūros (14 proc.) ir masažai (9 proc.).

Pastebime, kad žmonės renkasi būtinas procedūras, pavyzdžiui, plaukų kirpimus. O lepinimuisi skirtomis veido procedūromis ir masažais mėgaujasi rečiau. Masažų dėl artimesnio kontakto gyventojai dar ir prisibijo“, – sakė specialistė.

Kainų augimą, pasak jos, lėmė keletas priežasčių.

„Šiuo metu grožio specialistų paklausa yra išaugusi. Žmonės nori pas juos eiti ir sutinka mokėti siūlomą kainą. Taip pat vienas grožio salonas dabar gali priimti mažiau klientų, negu tai galėjo padaryti prieš karantiną.

Be to, brango priemonės, todėl grožio specialistai pakėlė ir paslaugų kainas“, – aiškino M. Antanaitytė.

Anot jos, grožio salonų užimtumas vis dar didelis.

„Vos jiems atvėrus duris, daugybė žmonių skubėjo gražintis. Dabar matome, kad dažnas specialistas turi klientų rezervacijų mėnesiui į priekį. Žinoma, priklauso ir nuo to, kokias paslaugas salonas siūlo. Masažų salonai tuštesni, o kirpyklose klientų daugiau.

Dėl didelio užimtumo dalis grožio salonų prasiilgino darbo valandas, ėmė dirbti ir sekmadieniais“, – pasakojo M. Antanaitytė.

Kainas kėlė ne visi

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė užtikrino, kad asociaciją vienijantys nariai kainų nepakėlė.

„Mūsų klientai už paslaugas moka tiek pat. Žinoma, negaliu kalbėti už visos Lietuvos grožio specialistus. Kitur kainos gali būti kitokios“, – sakė grožio specialistų atstovė.

Grožio salono „Egoforma“ vadovė Svetlana Švec taip pat tikino, kad kainų nekėlė. Tačiau neslėpė, kad už komunalinės paslaugas ir priemones tenka mokėti brangiau.

„Kol kas nežadame kainų kelti. Stebime situaciją, žiūrime, ar klientai grįžta pas mus, ar jiems reikalingos mūsų paslaugos. Vos atlaisvinus karantiną labai daug klientų turėjome, o dabar srautai jau sumažėjo“, – sako grožio salono savininkė.

Anot jos, sunku konkuruoti su grožio specialistais, kurie dirba su verslo liudijimais.

„Tokie specialistai dar prieš karantiną klientus dažnai priėmė savo namuose. Tad jiems niekas nepasikeitė ir prasidėjus karantinui. Jie taip ir toliau sau dirbo. Ir klientus priėmė visur, kur tik įmanoma. Girdėjau, kad karantino metu žmonės ėjo kirptis ir į garažus.

Įmonė to negali sau leisti. Be to, valdžia iš mūsų reikalauja daugybės dalykų, turime pasirūpinti higiena, mokėti už reklamą, muziką, internetą. Tad klientų negalime priimti bet kur. Taip pat ir sankcijos įmonėms griežtesnės negu žmonėms, kurie dirba su patentais“, – pasakojo S. Švec.

Anot jos, grožio specialistų dirbančių namuose sukontroliuoti neįmanoma, tačiau valdžia turėtų į tai atkreipti dėmesį ir visiems vienodas taisykles taikyti – tiek įmonėms, tiek asmenims, kurie dirba sau.

Kalbėdama apie grožio paslaugas, S. Švec pastebėjo, kad daug žmonių arba išmoko patys pasigražinti, arba atprato puoštis.

„Juk daug žmonių dirba iš namų. Jų visi susitikimai dirba online. Klientai pasakoja, kad jau net tingi, kažkur važiuoti gražintis, patys sau atlieka grožio procedūras.

Taip pat šiuo metu nėra jokių švenčių. Juk neseniai būtų abiturientai šventę šimtadienį, o šiemet jo nebuvo. Kažin, ar vyks išleistuvės ir kitos šventės. Pavyzdžiui, pernai nors vasara karantinas jau buvo pasibaigęs ir vyko šventės, tačiau makiažo paslaugos buvo sumažėjusios 80 proc.

Vis tik manau, kad laikui bėgant, gyvenimas grįš į vėžias. Ir po metų jau vėl gyvensime, kaip gyvenę, daugiau bus progų puoštis ir lankytis pas grožio specialistus“, – pasakojo grožio salono vadovė.