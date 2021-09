Dujų kainos Europoje pakilo aukščiau 55 eurų už kWh

Rusijos dujų tiekimas į Europą rinkos balansavimo dujotiekiu „Jamalas-Europa“ trečiadienį siekė 2,6 mln. kubinių metrų per valandą (antradienį – 2,7 mln. kubų), o per Ukrainą „Gazprom“ į Europą planuoja rugsėjį pumpuoti 109 mln. kubų dujų per parą (ilgalaikės tranzito sutarties norma).

Šildymo sezonas pamažu prasideda Eurazijos žemyne ​​- kol kas šiauriausiuose regionuose. Iki saugyklose sukauptų atsargų naudojimo sezono pradžios liko šiek tiek daugiau nei mėnuo.

Šiuo metu atsargų lygis Europos požeminėse dujų saugyklose siekia 69,13 proc. („Gas Infrastructure Europe“ rugsėjo 6-osios duomenys) ir yra 15,7 procentinio punkto mažesnis nei vidutiškai tuo metu per pastaruosius penkerius metus. Nepaisant tokio didžiulio atsilikimo, dujų pumpavimo į saugyklas rugsėjį apimtys artimos daugiamečiam vidurkiui.

Europa dabar vis daugiau dujų dabar skiria einamajam vartojimui ir mažiau jų nukreipia į saugyklas. Dėl to darbo dienomis pumpavimo į saugyklas apimtys atsilieka nuo vidutinių daugiamečių verčių.