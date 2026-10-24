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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Donaldas Trumpas panaikino dalį muitų Kanadai

2026-10-24 09:39 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-24 09:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Likus dviem savaitėms iki kadencijos vidurio rinkimų, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija penktadienį panaikino dalį muitų importui iš Kanados.

Donaldas Trumpas EPA

Likus dviem savaitėms iki kadencijos vidurio rinkimų, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija penktadienį panaikino dalį muitų importui iš Kanados.

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Muitų lengvatos bus taikomos tokioms prekėms kaip „faneros lakštai, tam tikri popieriaus gaminiai, konkrečios staklės ir šaldymo įranga“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

Šis sprendimas gali padėti senatorei Susan Collins, kuri su Kanada besiribojančioje Meino valstijoje, smarkiai nukentėjusioje nuo D. Trumpo prekybos karo, susiduria su rimtu demokrato iššūkiu.

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Socialiniuose tinkluose ji paskelbė užsitikrinusi išimtis „produktams, kurie yra itin svarbūs Meino žemės ūkio sektoriams, įskaitant šilauogių, bulvių, obuolių ir jūros dumblių augintojus“.

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Demokratai siekia perimti S. Collins vietą, tikėdamiesi per lapkričio 3-iosios kadencijos vidurio rinkimus nurungti Kongreso kontrolę iš respublikonų.

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JAV ir Kanados ekonomikos yra glaudžiai susijusios – apie 70 proc. viso Kanados eksporto keliauja į JAV.

Įtampa tarp Šiaurės Amerikos kaimynių tvyro nuo rugpjūčio, kai žlugo prekybos derybos, o D. Trumpas, reaguodamas į tai, įvedė virtinę naujų muitų.

Penktadienio sprendimu panaikinti muitai tam tikroms prekėms, tačiau nustatyti nauji mokesčiai kitiems produktams, įskaitant kilimus, tam tikrus vožtuvus ir atliekų produktus, nurodė Baltieji rūmai. Naujosios priemonės įsigalios spalio 30 dieną.

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S. Collins pabrėžė, kad daugelis jos valstijos ūkininkų „priklauso nuo specializuotos įrangos, pakavimo medžiagų ir kitų produktų iš Kanados, kurių neįmanoma gauti iš JAV tiekėjų arba negalima pakeisti nepatiriant didelių išlaidų“.

Ankstesni D. Trumpo muitai automobiliams, plienui, aliuminiui ir medienai smarkiai smogė Kanadai, lemdami darbo vietų praradimus ir lėtindami augimą. Šiais metais po dviejų iš eilės ekonomikos nuosmukio ketvirčių Kanadoje prasidėjo techninė recesija.

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Po žlugusių derybų įvesti D. Trumpo muitai paveikė apie 20 mlrd. dolerių (apie 17,85 mlrd. eurų) vertės prekių arba 5,5 proc. Kanados eksporto į JAV – nuo ledo ritulio lazdų iki cemento.

Nuo pat atėjimo į valdžią antrajai kadencijai D. Trumpas sujaukė pasaulinę prekybos tvarką, įvesdamas plataus masto muitus tiek sąjungininkams, tiek varžovams ir teigdamas, kad kitos šalys naudojasi JAV.

Be to, dalį grasinimų muitais jis aiškiai susiejo su politiniais ar užsienio politikos tikslais.

indeliai.lt

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