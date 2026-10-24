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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Marco Rubio ragina kubiečius bendradarbiauti su CŽA

2026-10-24 08:58 / šaltinis: BNS
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2026-10-24 08:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį paragino kubiečius užmegzti diskretiškus ryšius su amerikiečių žvalgybos tarnybomis, Vašingtonui siekiant priversti nutraukti salos komunistinės valdžios valdymą.

Marco Rubio (EPA-ELTA nuotr.)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį paragino kubiečius užmegzti diskretiškus ryšius su amerikiečių žvalgybos tarnybomis, Vašingtonui siekiant priversti nutraukti salos komunistinės valdžios valdymą.

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir kiti aukšto rango JAV pareigūnai jau kelis mėnesius atvirai užsimena apie karinę intervenciją ar Kubos perėmimą, didindami šaliai ekonominį, politinį bei teisinį spaudimą.

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„Tiems, kurie siekia teigiamų pokyčių Kuboje – dabar yra laikas“, – socialiniuose tinkluose pareiškė M. Rubio.

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„Nusivylimas netesėtais pažadais, korupcija ir tik nedaugelio privilegijuotu gyvenimu; pasinaudokite šia galimybe pasiekti norimų pokyčių per diskretišką partnerystę su CŽA“, – ragino jis.

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Neįprastas įrašas, regis, patvirtino, kad CŽA šiuo metu veikia Kuboje po ilgos slaptų operacijų istorijos, įskaitant paramą nesėkmingai 1961-ųjų Kiaulių įlankos invazijai.

D. Trumpas, anksčiau penktadienį kalbėdamas mitinge Floridoje, pabrėžė savo ambicijas pasiekti režimo pasikeitimą Kuboje.

„Tie gražūs (JAV kariniai) laivai praplauks pro Kubą. Vieną iš jų sustabdysime maždaug už 50 jardų nuo kranto“, – teigė jis.

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„Jie iškels rankas. O tada mes pasiųsime Marco Rubio užbaigti sandorio“, – skelbė prezidentas.

Kubos užsienio reikalų ministras Bruno Rodriguezas (Brunas Rodrigesas) netruko atmesti D. Trumpo grasinimų.

„Mūsų pakrantėje gausu gražių paplūdimių, bet ten taip pat yra aštrių lyg skustuvas kalkakmenio smaigalių – nesvetinga aplinka tiems, kurie pasiekia mūsų krantus su priešiškais tikslais ir dominavimo troškimu“, – paskelbė jis.

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Energetinė blokada

Žengiant naujausią JAV žingsnį prieš Kubos vadovybę, Floridos vyriausiasis prokuroras šią savaitę paskelbė buvusio prezidento Raulio Castro (Raulio Kastro) arešto orderį pagal valstijos kaltinimus žmogžudyste, kurie atkartoja anksčiau šiais metais paskelbtą federalinį kaltinamąjį aktą.

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95-erių R. Castro ieškomas dėl kaltinimų žmogžudyste, susijusių su 1996 metais įvykdytu dviejų civilinių lėktuvų, priklausiusių organizacijai „Brothers to the Rescue“, numušimu. Ši organizacija padėjo kubiečiams, jūra bėgantiems į JAV valstiją.

R. Castro, velionio revoliucijos lyderio ir JAV priešininko Fidelio Castro broliui, gegužę buvo pareikšti federaliniai kaltinimai dėl šio incidento.

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D. Trumpas anksčiau pasinaudojo JAV kaltinamuoju aktu, kad pateisintų karinius veiksmus, nuvertusius tuometinį Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą), ištikimą Kubos valdžios sąjungininką.

Dabartinis Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis teigė, kad JAV federalinis kaltinamasis aktas prieš R. Castro „neturi teisinio pagrindo“ ir yra bandymas „pateisinti karinės agresijos prieš Kubą beprotybę“.

Vašingtonas sausį taip pat įvedė de facto energetinę blokadą Kubai, grasindamas sankcijomis bet kuriai šaliai, tiekiančiai kurą 9,4 mln. gyventojų turinčiai salai.

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