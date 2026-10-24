Pačioje Vilniaus širdyje – narkomanų alėja: zombiais virtę gyventojai gąsdina vaikus ir turistus

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Antano Vienuolio mokyk. Vaikučiai eina iš mokyklos čia.
Palei Antano Vienuolio mokyklos tvorą, kur kasdien praeina dešimtys ar šimtai vaikų, gyventojus gąsdina į zombius panašūs, ne tik kone į eilę sustoję, bet ir sugulę narkomanai.
Panašu, kad tarsi sulaužyti ir vietoje užstrigę asmenys vartojo zombių narkotiku liaudyje vadinamą fentanilį.
Atėjęs pasiimti savo vaiko iš mokyklos Arnoldas Plepys užfiksavo vaizdus, kaip jis kalbina šiuos nuo narkotikų apsvaigusius ir į aplinką nereaguojančius žmones. Mokykla – pačioje sostinės senamiesčio širdyje, prie Aušros vartų, kur ne tik vaikai, bet ir krūva turistų.
„Ką aš pamačiau penktadienį, man pačiam jau buvo šokas. Stovi senis, linguoja, vienas guli. Ta prasme, kaip iš Amerikos gatvėse – tai jau darosi pas mus. Viskas. Atėjo tas narkotikas“, – pasakoja tėtis Arnoldas.
Narkotikus vartoja vaikų akivaizdoje
Pamatę tokius vaizdus, vaikų po pamokų laukiantys tėvai iškvietė policiją. Netrukus atvažiavę pareigūnai narkomanus susirinko, bet policija, pasak dviejų vaikų tėčio, čia turėtų patruliuoti dažniau. Bent kol vyksta pamokos.
„Baisu, žiauru. Ir mes čia stovime stotelėje, visada laukiame tų vaikų, nes bijome, kad jiems kažkas gali atsitikti šitoje narkomanų alėjoje, – sako A. Plepys. – Mano vaikai kiekvieną dieną pasakoja: bomžas gulėjo, bomžas nuogas sisiojo, bomžas leidosi narkotikus. Čia kiekvieną dieną tas vyksta, kiekvieną mielą dieną.“
Progimnazijos direktorius sako, kad mokiniams palei mokyklos tvorą narkotikais ar alkoholiu besisvaiginantys asmenys problemų nekelia, tačiau visgi su jais operatyviai tvarkytis sunku.
„Esu daug kartų kvietęs 112 ir į trečiąjį policijos komisariatą skambinęs, nes kol atvažiuoja mūsų pareigūnai, jų jau nebebūna“, – sako Antano Vienuolio progimnazijos direktorius Kęstutis Subačius.
Kaip problemą sprendžia mokykla ir savivaldybė?
Apie šaknis prie mokyklos jau beveik įleidusius narkomanus žino ir Vilniaus miesto savivalda, tačiau juos išvaikyti taip pat menkai tepadeda.
„Nuėmė bent jau tuos suoliukus, kur jie kartais miegodavo, išsidrėbdavo“, – sako K. Subačius.
Tačiau yra ir pozityvo. Tokie šokiruojantys vaizdai – puikiausia pamoka vaikams, aiškiai parodant, kokią žalą daro narkotikai.
„Tą ir darome per gyvenimo įgūdžių pamokas ir per klasių valandėles – vat prašau, koks likimas laukia, jeigu tu kartais pradėsi žaisti su narkotikais“, – sako K. Subačius.
Gyvetojai pakraupę
O tokių narkotikų prisivartojusių, anot kai kurių praeivių, stoties rajone kone ant kiekvieno kampo. Neretai žmonės juos mato kasdien:
„Labai daug dabar. Neaišku, iš kur ir kaip, bet labai daug. Ne tik šitam skvere – visur.“
„Zombiais negalima pasakyti, o vat guminukas tikrai. Tikrai guminukas.“
„Gulėjo ir vakare, ir ryte. Visada beveik. Tiesiog stovi kaip zombiai. Baisu. Aš nežinau, ką gali pasakyti, ką gali padaryti. Nežinia, ar peilį turi, ar neturi.“
„Daug kas žinoma, mažai reaguojama.“
Policijai kovoti su priklausomais žmonėmis – sunku
O policija tikina, kad pareigūnai patruliuoja tiek gatvėse, tiek internete. O šis skveras prie mokyklos esą nėra išskirtinis, palyginus su kitomis Vilniaus vietomis, kur buriuojasi narkomanai.
„Vilnius yra gyvas organizmas, keičiasi. Asmenys pasitraukia iš vienos vietos, jie atsiranda kažkur kitame rajone. Pareigūnai nuolatos kovoja su vadinamu blogiu, tačiau norėtųsi, kad ir piliečiai prie to prisidėtų. Jei yra pastebimi tokie atvejai, reikėtų iškart pranešti“, – sako Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Bauda už narkotinių medžiagų vartojimą siekia iki 150 eurų. Tik vargiai, ar vartojantys narkotikus jos bijo – jie baudų dažniausiai nemoka. Nuo šių metų pradžios 3-iojo Vilniaus policijos komisariato pareigūnai, kurie atsakingi ir už dalį Naujininkų, Naujamiesčio ir Senamiesčio teritorijos, surašė 27 administracinio nusižengimo protokolus asmenims, viešoje vietoje vartojusiems narkotikus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.