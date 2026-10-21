Sostinės taryba pritarė nacionalinio stadiono projekto sutarties pakeitimams

Už sprendimą trečiadienį balsavo 38, prieš – vienas, susilaikė – penki tarybos nariai.
Savivaldybės administracijos direktoriaus Adomas Bužinskas teigė, kad pakeitimai yra techninio bei funkcinio pobūdžio.
„Siūlome patikslinti techninius ir funkcinius reikalavimus, kad galėtumėme sudaryti sąlygas sutarties tęsimui. Pačios tikslinimo priežastys, kaip ir minėjau, yra visiškai techninės. Per beveik 15 metų pasikeitė ir mūsų poreikiai, ir techniniai reglamentavimai, UEFA reikalavimai. Pradėjus statybas tai pasimatė ir turime tą išsitaisyti“, – Vilniaus tarybos posėdyje teigė A. Bužinskas.
„Labai aiškiai reikia pasakyti, kad yra tikslinamos tik specifikacijos. Projekto paskirtis, objekto sudėtis ar pagrindinė paslaugų apimtis nėra keičiama“, – pridūrė jis.
A. Bužinskas pabrėžė, jog numatyti komplekso objektai, jų paskirtis, paslaugų ir investicijų apimtys, darbų terminai, metinis atlyginimas koncesininkei, NT vystytojai „Hanner“ nesikeičia.
„Pakeitimai yra lygiaverčiai – tai reiškia, kad kažkur gauname daugiau, kažkur atsisakome, išlieka balansas. Ir svarbu paminėti, kad nesikeičia numatyti objektai, jų paskirtis, paslaugų apimtys lieka tokios pačios, darbų atlikimo terminas išlieka tas pats, investicijų dydis ir metinis atlyginimas nesikeičia“, – tikino A. Bužinskas.
„Pakeitimai niekaip nesuteikia teisės į papildomą atlygį ar kitų sutartyje numatytų sąlygų pakeitimą“, – pridūrė jis.
Anot A. Bužinsko, tikslinamas dviejų futbolo treniruočių aikščių plotas, tarp jų paliekamas plotas mobiliosioms tribūnoms. Be to, tikslinama lengvosios atletikos infrastruktūros sprendiniai pagal sportininkų poreikius įrengiant šešis bėgimo takus, o keturis ilginant iki 200 metrų.
Kartu perskirstomi vidaus sporto salių plotai, siekiant įrengti būtinas pagalbines patalpas – persirengimo kambarius, dušus, sandėlius ir patalpas teisėjams bei treneriams nemažinant bendro ploto.
Be to, pasak A. Bužinsko, vaikų darželyje atsisakoma kūdikių grupių, vietoje jų didinant mažylių grupių skaičių ir peržiūrint patalpų išdėstymą pagal realius savivaldybės poreikius.
„Kas liečia vaikų darželį, svarbu paminėti, kad nesikeičia nei bendras darželio plotas, nei vietų skaičius. Mes planuojam 300 vietų, bet perdėliojome grupių struktūras – 180 vaikų bus grupėse nuo 2 iki 3 metų, 120 vaikų grupėse – nuo 3 iki 7 metų. Atsisakome naujagimių ir kūdikių grupių“, – aiškino administracijos direktorius.
Tuo metu būsimame Kultūros ir ugdymo centre bei bibliotekoje vidaus zonos perskirstomos taip, kad atsirastų vietos vestibiuliui, drabužinei, operatorinei, sandėliams.
„Kas liečia pagrindinį stadioną, tiksliname žaidimų aikštelės matmenis pagal UEFA reikalavimus, atnaujiname apšilimo zonas, žiūrovų evakuacijos sprendimus deriname pagal naujus reglamentus ir UEFA reikalavimus, žmonėms su negalia skaičių pritaikome pagal galiojančius STR (Statybos techninių reglamentų – BNS) reikalavimus“, – sakė A. Bužinskas.
Pasak jo, sutarties pakeitimams jau yra pritarusi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.