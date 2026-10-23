Zelenskis atskleidė, ką jam pažadėjo Rubio dėl „Starlink“

Jis sakė, kad prieiga vis dar ribojama – tebėra nustatytas 161 km/val. maksimalus greitis.
V. Zelenskis nenurodė, kada įvyko šis pokalbis.
„Turime tapti ES nare“
V. Zelenskis sakė, kad tikimasi surengti trišalius Ukrainos, Rusijos ir JAV susitikimus Abu Dabyje. Jis pabrėžė, kad norint pasiekti pažangą siekiant susitarimo, būtina pasirašyti paliaubų susitarimą.
Prezidentas teigė, kad Ukrainai reikia įvairių saugumo garantijų, įskaitant stiprią kariuomenę ir bent 10 metų užtikrintą jos finansavimą, taip pat paramą šalies atstatymui.
V. Zelenskis sakė, kad Rusija taip pat turi atsakyti už savo veiksmus ir turi būti parengtas planas, kaip bus elgiamasi, jei Maskva vėl užpuls Ukrainą.
„Turime tapti ES nare“, – sakė jis ir pridūrė, kad taip pat būtinos dvišalės saugumo garantijos su JAV.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.