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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis atskleidė, ką jam pažadėjo Rubio dėl „Starlink“

2026-10-23 20:26 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 20:26
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Volodymyras Zelenskis teigė gerai pasikalbėjęs su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, kuris jį patikino, kad Ukrainos prieiga prie „Starlink“ bus visiškai atkurta maždaug per 48–72 valandas, rašo „Sky News“.

Zelenskis paskelbė, kad sutiktų su karo įšaldymu: mums dabar reikia sustoti EPA
GALERIJA (27)

Volodymyras Zelenskis teigė gerai pasikalbėjęs su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, kuris jį patikino, kad Ukrainos prieiga prie „Starlink“ bus visiškai atkurta maždaug per 48–72 valandas, rašo „Sky News“.

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Jis sakė, kad prieiga vis dar ribojama – tebėra nustatytas 161 km/val. maksimalus greitis.

V. Zelenskis nenurodė, kada įvyko šis pokalbis.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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„Turime tapti ES nare“

V. Zelenskis sakė, kad tikimasi surengti trišalius Ukrainos, Rusijos ir JAV susitikimus Abu Dabyje. Jis pabrėžė, kad norint pasiekti pažangą siekiant susitarimo, būtina pasirašyti paliaubų susitarimą.

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Prezidentas teigė, kad Ukrainai reikia įvairių saugumo garantijų, įskaitant stiprią kariuomenę ir bent 10 metų užtikrintą jos finansavimą, taip pat paramą šalies atstatymui.

V. Zelenskis sakė, kad Rusija taip pat turi atsakyti už savo veiksmus ir turi būti parengtas planas, kaip bus elgiamasi, jei Maskva vėl užpuls Ukrainą.

„Turime tapti ES nare“, – sakė jis ir pridūrė, kad taip pat būtinos dvišalės saugumo garantijos su JAV.

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