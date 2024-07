Dingo elektra? Štai kada jums turi sumokėti kompensaciją

Lietuvoje siaučiantis galingas vėjas pridarė žalos gyventojams – virsta ne tik medžiai, bet ir niokojamas kiemuose paliktas turtas. Be to, dėl stichinės nelaimės daugiau kaip 160 tūkst. vartotojų yra palikti be elektros. Todėl gyventojams primenama, kuriais atvejais jums priklauso kompensacija, jei elektros gedimas neišsprendžiamas laiku.