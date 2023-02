Delsdami skirti priklausančius pinigus varo į neviltį: „Moterys verkia, prarandame avansus, gyvename kaip ant ašmenų“

Gyventojai niršta ant savivaldybių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pačios ministrės Monikos Navickienės. Tačiau ministerijos specialistai negali dorai paaiškinti, kodėl pinigai nepasiekia šeimų.

Jie tik nurodo, kad pateikti vieną tinkamą prašymą negana. Pasirodo, jį dar reikia laiku atnaujinti. Tik dukart taip nusilenkusieji sistemai patenka į tinkamą eilę piniginei paskatai. Kas būna su kitais prašiusiais, ministerija nutyli.

Gyvena kaip ant adatų

Šią savaitę į portalo tv3.lt redakciją kreipėsi kelios skaitytojos. Visos jos skundėsi, kad seniausiai pateikė prašymus dėl finansinės paskatos būstui įsigyti, tačiau jokių atsakymų iš valdininkų negauna.

„Esame jauna šeima, kuri laukia finansinės paskatos pirmajam būstui nuo praėjusio birželio kartu su kitomis šeimomis, kurioms „ant plauko“ kybo visos per gyvenimą sukauptos santaupos. Pardavėjai nutraukia sutartis ir šeimos lieka be avansų“, – pasakojo skaitytoja Indrė.

Jos įsitikinimu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tyčiojasi iš gyventojų. Esą ji turėtų pervesti pinigus savivaldybėms, kurios skiria paramą, bet to vis nepadaro.

„Gyvename tarsi ant adatų, nes pinigai pervesti savivaldybėms turėjo būti sausį, jos gali tiesiog laukti ir nieko padėti negali. Išgirstame tik „bus pervesti rytoj, poryt“, bet ta diena taip ir neateina.

Pardavėjai net grasina mums, o mes negalime gyventi normalaus gyvenimo, nes nuo birželio esame nuolatiniame laukime“, – guodėsi skaitytoja.

Sumokėjo 10 tūkst. eurų užstatą

Kita skaitytoja Karolina mano, kad dėl finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti ministrė M. Navickienė nesusitvarko su savo pareigomis, utopiškai svaičioja ir negali padaryti tvarkos savo darže.

„Mes realus pavyzdys – laukiam 9-as mėnuo, naujas finansavimas skirtas, lėšų yra, o nuo sausio 15 d. niekas šios priemonės įsisavinti neleidžia ir vilkina procesus. Šioje eilėje laukiame nuo 2022 birželio mėnesio. Aš nieko nesakau dėl to, kad norinčių gauti paskatą daug ir reikia palaukti eilėje, ką padarysi, bet šiemet procesai akivaizdžiai vilkinami.

2022-asiais lėšų mums nepakako, taigi 2023 sausio 1 d. atnaujinome savo prašymą, sausio 2 d. mūsų atnaujintas prašymas buvo patvirtintas ir toliau laukėme nekantriai tos sausio 15 d. terminas iki kada numatytas laikas skirtas prašymų atnaujinimams“, – paaiškino moteris.

Ji atkreipė dėmesį, kad pinigai iš biudžeto yra skirti, priemonė egzistuoja, jaunos šeimos laukia, bet kažkas specialiai vilkina procesus. Esą ankstesniais metais pažymos iš naujo finansų krepšelio būdavo pradedamos dalinti vėliausiai iki sausio 20 d. O dabar jau vasario 6 d. ir nieko.

Karolina piktinosi, kad anksčiau, kai paskolų palūkanos nekilo, viskas buvo daroma sparčiau, o dabar viskas vilkinama, tarsi norima, kad tik bankai labiau pasipelnytų.

„Mes patys 2022 m. birželį sumokėjome 10 tūkst. eurų rankpinigių už perkamą būstą. Prieš tai pasiskambinom tiek į savivaldybę, tiek į ministeriją ir gavom padrąsinimą, kad eilė yra, bet bus papildymas ir gaus kas laukia.

Su pirkėju sutarėme, apsidrausdami, kad jei reiks palauks ir sausio mėnesio papildymo, nors atsistojus į eilę ministerija žadėjo: per 3–4 mėn. tikrai gausite. Bet tai jau absurdiška situacija, kai prasideda vasaris (9-as mėnuo nuo birželio) ir mes esam tam pačiam mirties taške“, – piktinosi Karolina.

Būsto, už kurį mokėtas užstatas vertinimas jau netinka kai kuriems bankams, nes jis esą galioja tik pusmetį, be to ir pardavėjas nenori daugiau laukti. Taigi moteris baiminasi, kad gali likti be išsirinkto būsto.

Moterys verkia, šeimos praranda avansus

Dar viena skaitytoja Eleonora yra įsitikinusi, kad laukiantys finansinės paskatos būstui įsigyti gyventojai eilinį kartą yra „tampomi už ūsų ir yra išjuokiami“.

„Pažymas paramoms formuoti ir subsidijas dalinti turėjo pradėti dar sausio 16 d., bet jau ketvirta savaitė, kaip ministerijos specialistai kartoja, kad pažymos bus pradėtos formuoti „šią savaitę“. Ir taip jau keturios savaitės su „šią savaitę“.

Pastoviai prisigalvoja kažkokių tai pasiteisinimų, tai sistema neveikia, tai negali nuspręsti, kiek šiuo metu pinigų skirti. Ministerija viską nuo savęs meta, mat viską įvykdė, sako kreipkitės į savivaldybę. Savivaldybė sako „neveikia sistema, kreipkitės į sistemos (SPIS) administratorių arba į ministeriją“, – piktinosi Eleonora.

Pasak jos, į nuolatinius raginimus spręsti problemas nereaguoja nei savivaldybės, nei ministerija, nei SPIS administratoriai. Visi tik stumia vieni nuo kitų.

„Žodžiu, esame pati pažeidžiamiausia visuomenės grandis ir mus tiesiogiai skriaudžia. „Facebook“ turime grupę, kur visi dalinamės patirtimis ir emocijomis. Moterys verkia, šeimos praranda avansus. Gyvename kaip ant ašmenų.

Beje, visi, absoliučiai visi, patyrėm finansinę žalą, kai vasario 2 d. Europos Centrinis Bankas pakėlė palūkanas. Jei pažymas laiku būtų pradėję dalinti, būtume laisvai visi spėję pasirašyti su bankais sutartis mažesnėmis palūkanomis“, – skundėsi moteris.

Prisigalvojo daugiau biurokratijos?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija portalui tv3.lt nepaaiškino, kodėl gyventojų paramai numatyti pinigai vėluoja pasiekti savivaldybės ir pačius gyventojus. Ji taip pat neatsakė, kada tai galiausiai bus padaryta.

„Jaunos šeimos, iki 2022-12-31 d. įrašytos į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą, pagal finansinės paskatos teikimą reguliuojančius teisės aktus, privalėjo iki 2023-01-15 d. atnaujinti pateikto prašymo duomenis arba patvirtinti, kad prašymo duomenys nepasikeitę (gali keistis jaunos šeimos sudėtis, nuo to priklauso skiriamos subsidijos dydis, gali būti pakitęs įsigyjamo būsto adresas ir pan.)“ – atsiųstame komentare nurodė ministerija.

Ji taip pat informavo, kad jeigu pareiškėjas iki sausio 15 d. neatnaujina prašymo – nepatikslina jame nurodytų duomenų, sąrašas atnaujinamas jame paliekant duomenis atnaujinusias ir laukiančias finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančias jaunas šeimas.

Kas bus su šeimomis, kurios neatnaujino duomenų, ministerija taip pat neatsakė.

„Patvirtinus galutinį jaunų šeimų sąrašą, nuo 2023-02-03 d. eilės tvarka pradėtos formuoti pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą“, – pranešė ministerija.

Tačiau vėlgi, kada eilės bus baigtos formuoti, nepaaiškino.