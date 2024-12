Dėl nutraukto kabelio – didesnės elektros kainos ir Lietuvoje ar Latvijoje, ne tik Estijoje

Baltijos šalys turi elektros jungtis su Švedija ir Lenkija (per Lietuvą). Be to, prireikus, ir pačios gali pasigaminti daugiau elektros, tačiau tam reikėtų įjungti, pavyzdžiui, dujomis kūrenamas šilumines elektrines.

Visgi rusų laivo nutrauktas kabelis gerokai padidino didmeninę elektros kainą „Nord Pool“ biržoje.

Pavyzdžiui, gruodžio 25 d. Suomijoje didmeninė elektros kaina buvo 4 eurai už MWh, o Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, taip pat Švedijos 4-oje zonoje – 12 eurų.

Tačiau gruodžio 27 d. kainos gerokai išsiskyrė. Jeigu Suomijoje penktadienį ji yra 3 Eur/MWh, o Švedijoje – 34 eurai, tai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje – 142 eurai.

Po įtariamo rusų sabotažo į elektros kainų skirtumus biržoje dėmesį atkreipė ir „Ignitis“ grupės vadovas Darius Maikštėnas.

„Gruodžio 27 d. Nord Pool kainų situacija, susidariusi dėl EE-FI kabelio pažeidimo, gerai iliustruoja mūsų regiono, vis dar priklausomo nuo importo, problemą.

Tik pasiekę perteklinę energetinę sistemą, galėsime užtikrinti pilną ekonominį saugumą“, – asmeninėje socialinio tinklo paskyroje rašo jis.

Tai jau ne pirmas incidentas Baltijos jūroje, per kurį nukenčia energetikos ar ryšių infrastruktūra.

Vis daugiau įtarimų dėl to sulaukia Kremliaus režimas, kuris ne kartą ir ne vienoje šalyje vykdė panašius išpuolius prieš nepriklausomas valstybes.

Kitų metų vasarį Baltijos valstybės galutinai atsijungs nuo Rusijos ir Baltarusijos elektros tinklo.

Per pastaruosius metus rusų propaganda ne kartą gąsdino, kaip dėl to esą nukentės Baltijos šalių gyventojai.

Panašu, kad jei elektros kainos artimiausiu metu ir išliks aukštesnės, tai bus ne dėl elektros tinklų sinchronizacijos su europiniais tinklais, bet dėl rusų vykdomų hibridinių karinių veiksmų.