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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl elektros kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-09-22 15:51 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 15:51
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Fiksuotos kainos planų tarifus keitė praėjusią savaitę keitė vienas nepriklausomas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Elektros kainos Aleksandras Savickis/Fotodiena

Fiksuotos kainos planų tarifus keitė praėjusią savaitę keitė vienas nepriklausomas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, rugsėjo 22-ąją, palyginti su rugsėjo 15-ąja, siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos vidutinė kaina padidėjo nuo 0,309 iki 0,310 euro už kilovatvalandę (Eur/l), o dviejų laiko zonų planui kaina sumažėjo 0,2 proc., iki 0,298 Eur/kWh.

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Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos per tą patį laikotarpį vienos laiko zonos planui sumažėjo 0,1 proc., iki 0,311 Eur/kWh, dviejų laiko zonų planui – sumažėjo 0,2 proc. ir sudaro 0,299 Eur/kWh.

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Tuo metu planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina šiuo metu siekia 0,267 Eur/kWh ir yra 8,2 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę (0,291 Eur/kWh).

Šiuo metu 6 mėn., 14 mėn. ir 23 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo du tiekėjai, o 12 mėn. kainos fiksavimą – visi trys tiekėjai.

indeliai.lt

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