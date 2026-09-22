Dėl elektros kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, rugsėjo 22-ąją, palyginti su rugsėjo 15-ąja, siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos vidutinė kaina padidėjo nuo 0,309 iki 0,310 euro už kilovatvalandę (Eur/l), o dviejų laiko zonų planui kaina sumažėjo 0,2 proc., iki 0,298 Eur/kWh.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos per tą patį laikotarpį vienos laiko zonos planui sumažėjo 0,1 proc., iki 0,311 Eur/kWh, dviejų laiko zonų planui – sumažėjo 0,2 proc. ir sudaro 0,299 Eur/kWh.
Tuo metu planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina šiuo metu siekia 0,267 Eur/kWh ir yra 8,2 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę (0,291 Eur/kWh).
Šiuo metu 6 mėn., 14 mėn. ir 23 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo du tiekėjai, o 12 mėn. kainos fiksavimą – visi trys tiekėjai.