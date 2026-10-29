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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-10-29 11:34 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 11:34
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Vidutinės benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje ketvirtadienio rytą nežymiai sumažėjo – atitinkamai 1,24 proc. ir 0,66 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujų (SND) vidutinė kaina padidėjo 0,08 proc., ketvirtadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Pinigai, biokuras, degalai (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Vidutinės benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje ketvirtadienio rytą nežymiai sumažėjo – atitinkamai 1,24 proc. ir 0,66 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujų (SND) vidutinė kaina padidėjo 0,08 proc., ketvirtadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 2,14 euro iki 2,37 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,23 euro ir buvo 0,66 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,24 euro). Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Vilniuje, kur litras dyzelino atsiėjo 2,14 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota „Plungės lagūna“ degalinėje Rietave – 2,37 euro už litrą.

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

LEA: benzinas ir dyzelinas šalyje ir toliau nežymiai pigo

Benzino kainos svyravo nuo 1,79 euro iki 2,05 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,90 euro ir buvo 1,24 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,92 euro). Pigiausias benzinas ketvirtadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Utenoje, kur kainavo 1,79 euro, o brangiausias – dvidešimt trijose „Viada“ tinklo degalinėse, penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Pastarosiose litras benzino kainavo 2,05 euro.

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SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,75 euro iki 1,02 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,93 euro ir buvo 0,08 proc. didesnė nei trečiadienį (0,93 euro). Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo „Saurida“ tinklo degalinėje Kalvarijų savivaldybėje – 0,75 euro, o didžiausia, siekusi 1,02 euro, fiksuota „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje.

Didmeninė benzino kaina spalio 28 dieną Lietuvoje buvo 1,69 euro, arba 0,1 proc. mažesnė nei spalio 27-ąją, o dyzelino didmeninė kaina siekė 2,13 euro ir buvo 2 proc. mažesnė nei spalio 27 d.

Brent naftos kaina rinkoje spalio trečiadienį siekė 115,3 JAV dolerio už barelį.

indeliai.lt

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