Deklaravusi pajamas liko šokiruota: įspėja, kad 2 tūkst. eurų nepermokėtų ir kiti

Taip nutiko vilnietei Izabelei (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi), dirbančiai pagal individualios veiklos pažymą.

Ji pasiskaičiavo, kad mokesčiai už 2024 metus turėtų siekti apie 2 tūkst. eurų. Vis tik pateikusi deklaraciją ji pamatė gerokai didesnę sumą – beveik 4 tūkst. eurų.

Pajamų mokestis skyrėsi net 1,7 tūkst. eurų

„Tikrai neturėtų tiek būti. Pamėginau ir per kompiuterį, ir per telefoną pažiūrėti – visur rodė tuos 4 tūkst. eurų mokesčių. Aš tiek net neturiu, tai labai išsigandau. Nežinojau, ką daryti.

Po to pamėginau pažiūrėti per kitą – tėvų – kompiuterį. Ten mokėtiną sumą jau rodė dvigubai mažesnę – 2,2 tūkst. eurų. Kaip taip gali būti? Tai kiek man mokėti?“ – teiravosi Izabelė.

Ji prisiminė, kad iš įmonės gavo dovaną, tad svarstė, jog galbūt už ją tie mokesčiai galėjo pakilti, tačiau ne tiek daug.

„Vienur man rodo, kad gyventojų pajamų mokesčio (GPM) man reikia sumokėti 437 eurus, kitur – jau 2,1 tūkst. eurų. Tai yra 1,7 tūkst. eurų skirtumas.

Be to, čia visur rodo tik „mokėtinas sumas, neįvertinus metų eigoje sumokėtų įmokų“. Ką tai reiškia? Kad man pačiai viską reikės susiskaičiuoti?“ – spėliojo mergina.

Vis tik Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovai negalėjo pakomentuoti, kaip taip galėjo nutikti, kadangi jokių trikdžių sistemoje nebuvo, jokių skundų inspekcija negavo.

Atstovai nurodė, kad tokiu atveju asmuo į VMI turėtų kreiptis pats – jį identifikavus būtų išsiaiškintos visos detalės: galbūt buvo skirtingai suvesti duomenys, kitaip pritaikytos lengvatos ar pan.

Mokesčių sumos – tik preliminarios

„Sodra“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič atkreipė dėmesį, kad gyventojų pajamų deklaracijoje pateikiamos mokėtinų socialinio draudimo įmokų sumos yra preliminarios.

„VMI neturi duomenų apie gyventojo „Sodrai“ jau sumokėtas įmokas, taikomas lengvatas, išskaitas, permokas ar kitą aktualią informaciją.

Kadangi valstybinio socialinio draudimo įmokas administruoja „Sodra“, visuomet primename gyventojams, kad deklaracijoje rodomos sumos yra apskaičiuojamos teoriškai, pagal galiojančius įmokų tarifus nuo gyventojo deklaruotų pajamų“, – aiškino atstovė.

Ji nurodė, kad „Sodra“ asmeniškai informuoja visus savarankiškai dirbančius apie tai, kiek ir kokių įmokų jiems reikia sumokėti po deklaravimo.

Taigi, kaip patikino M. Kozič, savarankišką veiklą vykdžiusiems gyventojams nereikia patiems rūpintis įmokų apskaičiavimu – tikslias mokėtinas sumas jiems pateikia „Sodra“.

Kaip žinoti, kiek tiksliai mokesčių mokėti?

Pasak M. Kozič, informaciją apie priskaičiuotas įmokas žmogus gali rasti savo asmeninėje „Sodra“ paskyroje, skiltyje „Įmokų mokėjimas“.

Taip pat šiemet žinutės su informacija apie mokėtinas sumas yra siunčiamos į savarankiškai dirbančių žmonių asmenines „Sodros“ paskyras.

Atstovės aiškinimu, pranešimuose nurodoma, kiek valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų reikia sumokėti pagal deklaruotas 2024 m. pajamas. Taigi žinutėje pateikiama:

mokėtina suma už VSD ir PSD įmokas;

anksčiau sumokėtų įmokų įskaitymas ir likutis, kurį dar reikia sumokėti;

mokėjimo terminas – iki 2025 m. gegužės 2 d.;

mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pvz., įmokos kodas;

informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.

Kaip ir kokie mokesčiai skaičiuojami

Tuo metu VMI Mokestinių prievolių departamento vadovė Inga Gedminienė primena, kad vykdant individualią veiklą reikia mokėti:

5 proc. GPM, jei pajamos neviršija 20 tūkst. eurų per metus;

nuo 5 iki 15 proc. GPM, jei pajamos svyruoja tarp 20 tūkst. ir 35 tūkst. eurų;

15 proc. GPM, jei pajamos siekia arba viršija 35 tūkst. eurų.

Jos aiškinimu, GPM yra apmokestinamos visos pajamos, likusios atėmus „leidžiamus atskaitymus“, t. y. atėmus visas dėl veiklos faktiškai patirtas išlaidas (jas reikia pagrįsti dokumentais).

Tačiau, gyventojo pasirinkimu, gali būti laikoma suma, lygi 30 proc. gautų pajamų. Tokiu atveju išlaidas pagrindžiančių dokumentų turėti neprivaloma.

I. Gedminienė pabrėžė, kad nuo individualios veiklos pajamų (tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu) yra privaloma „Sodrai“ mokėti ir PSD bei VSD įmokas.

O, jeigu gyventojas teikia elektronines paslaugas, jam gali atsirasti pareiga registruotis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM Lietuvoje ar kitoje šalyje, kurioje jis tas paslaugas teikia.

Jeigu paslaugos teikiamos Lietuvoje, asmuo PVM mokėtoju tampa, jei per pastaruosius 12 mėn. jo pajamos iš tos veiklos viršija 45 tūkst. eurų.

VMI atstovė pridūrė, kad gyventojai gali pasinaudoti individualios veiklos mokesčių skaičiuokle ir taip sužinoti, kiek jiems reikės susimokėti.

Kas ir kiek moka už dovanas iš darbdavio

I. Gedminienė primena, kad iš darbdavio gavus dovaną / prizą, GPM mokėti nereikia, jei jų bendra vertė neviršija 200 eurų.

200 eurų viršijančiai daliai jau yra taikomas 20 proc. GPM, jeigu gyventojo gauta dovanų vertė kartu su metinėmis pajamomis (iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančiu santykių) neviršija 60 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) sumos (2025 m. t. y. 126 532,80 euro).

Anot jos, kai bendra metinių pajamų suma (įskaitant dovanas) viršija 60 VDU sumą, tai viršijančiai pajamų daliai jau taikomas 32 proc. GPM.

Pašnekovė pabrėžia, kad deklaruoti dovanas, išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį privalo jas išmokėjęs (įteikęs) darbdavys, o ne darbuotojas.

Apdovanotas gyventojas (darbuotojas) deklaruoti metines pajamas ir sumokėti GPM turi tuo atveju, jei, pvz., iš dviejų darbdavių gautų pajamų suma viršija 60 VDU, tačiau darbdaviai GPM sumokėjo pritaikę 20 proc. mokesčio tarifą:

„Tokiu atveju gyventojui nuo 60 VDU viršijančios pajamų sumos tenka pareiga perskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį, taikant 32 proc. mokesčio tarifą.“

I. Gedminienė pridūrė – jeigu, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, iš darbdavio gauta papildoma nauda nėra priskiriama pajamų mokesčiu neapmokestinamoms pajamoms, tokios naudos yra apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Be to, darbuotojams įteikiamų dovanų vertė, nepriklausomai nuo to, kas yra dovanojama, gali būti priskiriama įmonės leidžiamiems atskaitymams.