Daugiabučių namų gyventojams – dideli pokyčiai: turėsite susimokėti papildomai

REKLAMA

REKLAMA

Aplinkos ministerija jau anksčiau skelbė, kad Lietuvoje yra daugiau kaip 35 tūkst. daugiabučių namų, kurie buvo pastatyti iki 1993 m.

REKLAMA

Tačiau, kaip sako ministerijos atstovai, nepakankama jų priežiūra lėmė tai, kad senesnių daugiabučių balkonai yra apgriuvę, o dėl pasenusių stogų ar vamzdynų užliejami gyventojų butai.

„Techniškai netvarkingi daugiabučiai namai kelia grėsmę juose gyvenantiems žmonėms, jų turtui ir jų aplinkai, todėl svarbu imtis veiksmingų priemonių jų atnaujinimui paskatinti, ir ne tik juos renovuojant, bet ir nuolat prižiūrint ir atnaujinant pagal privalomuosius reikalavimus“, – anksčiau sakė aplinkos viceministras Kastytis Žuromskas.

REKLAMA

REKLAMA

Parengta nauja lėšų kaupimo tvarka

Dalis gyventojų skundžiasi, kad namų administratoriai jau ir dabar taiko dideles kainas už atliktus darbus, tačiau ministerija vis tiek parengė naują lėšų kaupimo tvarką.

Kauno miesto savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus Administravimo ir valdytojų veiklos poskyrio vedėja Grita Jasevičienė naujienų portalui tv3.lt teigė, kad šiuo metu vis dar galioja pastovus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 tūkst. kv. m, yra 0,05 euro už kv. m per mėn.; daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas yra 3 tūkst. kv. m ir daugiau, – 0,03 euro už kv. m per mėn.“, – aiškino ji.

Pasak specialistės, ministerija siūlo mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą sieti su pasikeitusiomis rinkos sąlygomis ir su konkrečiais techninės priežiūros metu nustatomais pastato defektais.

REKLAMA

„Atsižvelgiant į 2025 m. minimalią mėnesinę algą ir pritaikius formulę, minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, kai namo naudingasis plotas iki 3 tūkst. kv. m, būtų 0,1153 euro už kv. m per mėn., kai namo naudingasis plotas 3000 kv. m ir daugiau, – 0,0923 euro už kv. m per mėn.“, – kalbėjo G. Jasevičienė.

REKLAMA

Tuo metu Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėja Auksė Juonienė pripažino, kad daugiabučių namų nuolatinei techninei priežiūrai (pagal privalomuosius reikalavimus) skiriamų lėšų trūksta. O minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas nekeistas jau 10 metų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Lietuvoje yra labai daug senos statybos daugiabučių namų, kurie reikalauja įvairių remonto darbų, pavyzdžiui, pastato konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir t. t.

Alytuje yra daugiau kaip 500 daugiabučių namų, pastatytų iki 1993 m. Šie pakeitimai palies visus daugiabučius namus (ne tik tuos, kurie pastatyti iki 1993 m.)“, – paaiškino pašnekovė.

REKLAMA

Bendrovės „Civinity Namai“ Pastatų administravimo skyriaus vadovas Arūnas Armanavičius antrina, kad daugelis daugiabučių Lietuvoje yra seni ir reikalauja kapitalinio remonto.

„Dabartiniai kaupimai dažnai nepakankami, o šis sprendimas padės spręsti avarines situacijas. Kai atliekami avarijos šalinimo darbai, ne visada užtenka sukauptų lėšų.

REKLAMA

Dėl šio įstatymo įsigaliojimo gyventojai galės lengviau planuotis lėšas, skiriamas namui atnaujinti“, – kalbėjo A. Armanavičius.

Pašnekovo skaičiavimu, vidutinis amžius daugiabučių namų Lietuvoje šiuo metu yra daugiau kaip 50 metų.

„Be papildomų lėšų greitai atsiras avarinių situacijų. Dabartinės įmokos – 3–5 ct už kv. m. (priklausomai nuo namo dydžio) – dažnai nepakanka net einamajam remontui, jau nekalbant apie didesnius remonto darbus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Manome, kad didesnės įmokos padės spręsti butų ir kitų patalpų savininkams situacijas, kai įvykus avarijai reikia papildomai mokėti ženklias sumas, kad būtų pašalinamos avarinės situacijos“, – apibendrino jis.

Suskaičiavo, kiek per mėnesį teks sumokėti

Aplinkos ministerijos atstovai taip pat pateikė skaičiavimus, kiek sumokėtų butų savininkai, kai kaupiamų lėšų kiekis bus susietas su paslaugų, prekių, darbų kainų ir su gyventojų pajamų pokyčiais.

REKLAMA

Jų teigimu, 50 kv. m buto savininkas į savo daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų fondą įneš mažiausiai 4,50 euro per mėnesį, jei namo plotas didesnis nei 3 000 kv. m, arba 5,75 euro per mėnesį, jei namo plotas iki 3 000 kv. m (šiuo metu atitinkamai 1,5 euro per mėnesį arba 2,5 euro per mėnesį).

REKLAMA

„Skaičiuojama, kad jei name yra šešiasdešimt 50 kv. m plotų butų, savininkai sukaups 270 eurų per mėnesį, jei namo plotas didesnis nei 3 000 kv. m, arba 340 eurų per mėnesį, jei namo plotas iki 3 000 kv. m (šiuo metu atitinkamai 90 eurų per mėn. arba 150 eurų per mėn.), per metus – 3 240 eurų arba 4 080 eurų (šiuo metu atitinkamai 1 080 eurų arba 1 800 eurų)“, – skaičiavo ministerija.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, visais atvejais bendras mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas negalės viršyti pagal galiojančią formulę apskaičiuojamo maksimalaus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo, kuris 2025 m. yra 1,15 euro už kv.m. per mėnesį.

Sukaupti pinigai, pasak ministerijos atstovų, bus laikomi banko sąskaitoje ir galės būti naudojami, pavyzdžiui, lifto, vamzdynų ar stogo keitimui.