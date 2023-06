Darbas vasarą Lietuvos pajūryje: alga iki 1,8 tūkst. eurų, maitinimas ir apgyvendinimas lietuvių nevilioja?

Įmonės „Šventoji“, valdančios prekinį ženklą „Paršelio rojus“, direktoriaus pavaduotoja gamybai pasakojo, kad kiekvienais metais sunku rasti darbuotojų.

„Dar nebuvo metų, kad lengvai rastume darbuotojų. Visada sunku rasti normalių, be žalingų įpročių darbuotojų, kurie galėtų dirbti komandoje. Tačiau ir to neužtenka, norime rasti savo srities profesionalų.

Be to, žmogus turi būti apsisprendęs dirbti visą vasarą. Turime vieną darbuotoją, kuris susitaria su buvusiu darbdaviu, kad vasarą dirbs pas mus, o rudenį grįš į buvusį darbą. Gerų specialistų darbdaviai laukia“, – atkreipė dėmesį įmonės atstovė.

Anot jos, ne kiekvienas ir ryžtasi vasaros sezonui pakeisti savo darbo vietą.

„Pasikalbame ir su kitų restoranų, kavinių savininkais, tai visi skundžiasi, kad sunkiai randa norinčių dirbti. Labai sunku rasti gerų virtuvės darbuotojų.

O radus darbuotojų, sunkumai nesibaigia, juos dar reikia ir apmokyti. Juk jie turi mokėti dirbti pagal kavinės konceptą ir meniu. Darbuotojai turi ne tik kokybiškai, bet ir greitai dirbti. Reikalingas tempas“, – pasakojo įmonės atstovė.

Atlyginimas – valandinis

Direktoriaus pavaduotoja skaičiavo, kad vasaros sezonui įdarbina beveik 40 darbuotojų.

„Lengviausia rasti padavėjus, jie per draugus ar pažįstamus sužino apie mus ir patys skambina, prašosi įdarbinami. O virtuvėje suburti komandą sunkiausia.

Pas mus pozicijų ir nėra daug – virėjai, virėjų padavėjai, virtuvės pagalbiniai darbuotojai, baro darbuotojai, padavėjai ir administratoriai“, – vardijo įmonės direktoriaus pavaduotoja.

Ji pasakojo, kad darbuotojams suteikia apgyvendinimą ir nuolaidas maitinimui.

„Darbuotojams šios naudos labai svarbios. Jiems atkrenta rūpestis, dėl gyvenamosios vietos. Ne visi nori priimti pigiai apsistoti darbuotojus, kiti žmonės susitvarko laisvą plotą ir ten priima poilsiautojus.

Darbuotojus žmonės priima gyventi už 7 eurus parai, susideda nemaža suma“, – skaičiavo įmonės atstovė.

Pasak jos, darbuotojai gauna valandinį užmokestį, kuris siekia 5–10 eurų už valandą.

„Sodros“ duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje siekia 757,45 euro neatskaičius mokesčių.

Papildomos naudos – nemokamas apgyvendinimas ir maitinimas

Vilos Palangoje „Jūros akis“ atstovas pasakojo, kad sezoninių darbuotojų ilgai ieškoti neteko.

„Pas mus sugrįžo beveik tie patys darbuotojai, kurie dirbo ir pernai. Žinoma, kažkiek įdarbinome ir naujų, tačiau nesusidūrėme su problemomis ieškodami darbuotojų. Kaip ir kiekvienais metais ieškojome padavėjų, virėjų.

Labiausiai nori dirbti jaunimas, ypač nepilnamečiai, tačiau jų negalime priimti“, – pasakojo vilos atstovas.

Jis teigė, kad darbuotojas yra suteikiamas apgyvendinimas ir nemokamas maitinimas. Tačiau, kokį siūlo atlyginimą, nenurodė.

Pramogų ir maisto terasos „Uostas“ Šventojoje atstovė pasakojo, kad šiemet darbuotojų pradėjo ieškoti anksti.

„Gana ilgai juos rinkome, ieškojome viešbučiui kambarinių, administratorių, restoranui padavėjų ir virėjų, jų padėdėjų. Įdarbiname ir nepilnamečius, jiems galime pasiūlyti mažiau darbo pozicijų, nes jie trumpiau gali dirbti“, – sakė įmonės atstovė.

Ji sakė, kad darbuotojams siūlo nemokamą apgyvendinimą ir nuolaidas maitinimui.

„Darbuotojai pas mus atvyksta iš visos Lietuvos“, – sakė įmonės atstovė.

Darbo skelbimuose nurodoma, kad įmonė siūlo atlyginimus nuo 800 eurų iki 1,8 tūkst. eurų į rankas.

Nepilnamečiai darbuotojai – labiausiai motyvuoti

Įmonės „X pramogos“ atstovė pasakojo, kad kelių darbuotojų dar trūksta, bet komanda jau beveik suformuota.

„Palangos ir Šventosios kurortuose siūlome įvairias pramogas – 5D kiną, virtualios realybės filmus, neekstremalius atrakcionus“, – įmonės veiklą pristatė jos atstovė.

Ji tikino, kad nebus sunku rasti trūkstamus darbuotojus.

„Studentams, moksleiviams baigsis mokslai ir jie atvažiuos dirbti. Priimame dirbti ir nepilnamečius. Žinoma, jie dirba trumpiau, todėl jiems tinka ne visos pozicijos. Šiais metais labai daug užklausų sulaukėme iš jaunuolių, kurie dar neturi 18 metų. Deja, negalėjome visų priimti ir labai gaila, nes jie labiausiai motyvuoti dirbti.

Be to, sugrįžo dirbti labai daug žmonių, kurie dirbo pas mus ir pernai. Iš viso pernai turėjome virš 20 darbuotojų, o šiemet turėsime virš 30 darbuotojų“, – pasakojo įmonės atstovė.

Anot jos, papildomos naudos, kaip apgyvendinimas suteikiamos patikimiems darbuotojams, jau dirbantiems ne pirmus metus.

„Žmonės, atvykę dirbti pirmą vasarą, ne visada būna lojalūs. Todėl nenorime prisiimti atsakomybės dėl jų apgyvendinimo. Norime, kad atvažiuotų rimtai nusiteikę darbuotojai, kurie norėtų dirbti visą vasarą.

Todėl apgyvendiname tik patikimus darbuotojus“, – sakė įmonės atstovė.

„Atlyginimas yra minimalus, bet jis gali augti, jeigu darbuotojai dirba viršvalandžius“, – sakė įmonės atstovė.

„Sodros“ duomenimis vidutinis atlyginimas šioje įmonėje siekia 923,27 eurus neatskaičius mokesčių.

Sunkaus darbo nebenori?

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė sakė, kad dabar įmonėms darbuotojų trūksta visoje Lietuvoje.

„Ypač jų trūksta sezono metu. Tokią tendenciją pastebime metai iš metų. Reikėtų pasižiūrėti į padavėjus, kurie išvyksta dirbti į užsienio kurortus, reikia pasidomėti, koks ten yra apmokėjimas, ar nėra gudraujama. Tai gali būti juoda skylė, dėl kurios Lietuvos verslininkai praranda darbuotojus.

Taip pat reikėtų palengvinti sąlygas užsieniečių darbuotojų atsivežimui. Lenkai tai jau daro, jie atsiveža darbuotojų iš trečiųjų šalių daug paprasčiau. O mes netekome daug darbuotojų iš Rusijos ir Baltarusijos, kurie čia seniau dirbdavo virėjais“, – pasakojo asociacijos prezidentė.

Pasak E. Šiškauskienės, Užimtumo tarnyboje yra daug registruotų bedarbių, bet jie nenori eiti dirbti.

„Po pandemijos jaučiamas apsnūdimas. Matyt, žmonės geriau mažiau vartoja, bet neina dirbti. Todėl kai kurie restoranai nesiplečia arba neatsidaro, nes nėra kam dirbti“, – sakė restoranų ir viešbučių atstovė.

Anot jos, žmonės nenori dirbti ir tai nėra pinigų klausimas.

„Jeigu lietuviai taip dirbtų, kaip dirba išvažiavę į užsienį, tai jie užsidirbtų lygiai tiek pat, kiek ir ten. Tik jų išlaidos būtų mažesnės. Bet čia kažkodėl jie grįžę įsivaizduoja, kad nieko nemokėdami, turi gauti didžiausius atlyginimus. Tai stebina, juk kai ateina dirbti padavėjas, kurį reikia apmokyti, jam negali mokėti 1 tūkst. eurų.

Be to, nėra jokio lojalumo ar atsakomybės. Bet koks padavėjas gali apsisukti ant kulno ir išeiti kitą dieną. Jiems per sunku dirbti, niekas nenori keltis 6 ryto ir viešbučiuose patiekti pusryčius. Niekas nenori ir ilgas darbo valandas dirbti, todėl ne tik pinigai yra svarbiausias kriterijus“, – komentavo E. Šiškauskienė.