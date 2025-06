„Coface“: JAV muitai metalams kelia pavojų apdirbamosios pramonės vertės grandinei

Gegužės 30-ąją, Donaldas Trumpas paskelbė apie papildomus 25 proc. muitus neapdorotam plienui, pirminiam aliuminiui ir išvestiniams produktams, todėl bendri muitai dabar siekia 50 procentų. Ši drastiška priemonė didina neapibrėžtumą JAV apdirbamosios pramonės vertės grandinėje.

„Vašingtonas ir toliau kelia muitus plienui ir aliuminiui, kėsindamasis į apdirbamosios pramonės įmonių pelną, be jokių garantijų, kad šalies metalurgijos pramonė atsigaus“, – teigė Simonas Lacoume (Simonas Lakumas), „Coface“ sektoriaus analitikas.

Apie muitų padidinimą paskelbta per įmonių „US Steel“ ir Japonijos „Nippon Steel“ strateginės partnerystės pristatymo ceremoniją. Per 14 mėnesių į plieno gamintojos gamyklas JAV ketinama investuoti 14 mlrd. dolerių (12,25 mlrd. eurų). Ši reikšminga investicija daroma iš dalies kaip atsakas į pradinius Vašingtono kovą įvestus 25 proc. muitus plienui.

Iš JAV perspektyvos tokia investicija pasitarnaus dviem tikslams: sumažins JAV priklausomybę nuo importo ir parems šalies metalų pramonę, pažymi „Coface“. Globaliai šie nauji muitai pirmiausia paveiks Kanadą, Kiniją, Meksiką, Europos Sąjungą (ES) ir kai kurias Azijos valstybes.

Smūgis JAV apdirbamajai pramonei

Po D. Trumpo 2018 metais patvirtintų muitų JAV plieno gamyba laikėsi tolygiai ties maždaug 80 mln. tonų kasmet iki pat 2024-ųjų, o įvedus muitus plienui, plieno gamybos sektoriuje galimai sukurta 1 tūkst. papildomų darbo vietų.

Vis dėlto, Federalinės rezervų sistemos valdytojų tarybos tyrimo duomenimis, dėl šių muitų padidėjusios gamybos sąnaudos siejamos su 75 tūkst. prarastų darbo vietų šalies apdirbamosios pramonės sektoriuje.

Vadinasi, 2018-aisiais muitais nepavyko pasiekti ilgalaikio įvairių JAV pramonės sektorių gamybos apimčių arba užimtumo augimo.

Be to, nuo metų pradžios muitais pirmiausia sukeltas plieno ir aliuminio kainų JAV rinkoje didėjimas. „US Midwest Premium“ reikšmingai pakilo, lyginant su iki muitų įvedimo buvusiu lygmeniu: plienas – 20 proc. laikotarpiu nuo metų pradžios, aliuminis – 65 proc. per tą patį laikotarpį.

Šiuo metu JAV plieno gamyba toliau mažėja, o potencialus poveikis gamybai (ir užimtumui) gali pasimatyti tik ilguoju laikotarpiu. Per pirmuosius keturis 2025 metų mėnesius JAV gamyba krito 2 proc., lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai pasaulyje tuo pačiu metu sumažėjo 1 procentu.

Kylančios plieno kainos šalies viduje 2018-aisiais užkrovė sunkią naštą jį naudojančioms JAV apdirbamosios pramonės įmonėms. Numatoma, kad nepastovios kainos ir augantys kaštai ardys po produkto pagaminimo sekančius vertės kūrimo grandinės segmentus.

Trumpuoju laikotarpiu „Coface“ numato, kad papildomi muitai dar labiau paskatins kainų JAV augimą, nors kaitumas išlieka didžiausiu rizikos veiksniu. Nuo D. Trumpo pranešimo praėjusią savaitę „US Midwest“ priemoka už aliuminį šoktelėjo 6 proc., kai plieno kainos indeksas krito daugiau negu 5 procentais.

Vidutiniu laikotarpiu kylančios metalų kainos vidaus rinkoje gali sumažinti apdirbamosios pramonės įmonių pelnus. JAV automobilių gamybos sektorius bus ypač pažeidžiamas, kadangi neigiamą poveikį veikiausiai pajus visos vertės kūrimo grandinės dalys.

Ilguoju laikotarpiu, kaip bebūtų keista, didinami JAV muitai aliuminiui ir plienui galėtų išeiti į naudą Meksikai, rašoma apžvalgoje.

Kadangi didžioji šalies automobilių pramonės eksporto į JAV dalis atitinka JAV, Meksikos ir Kanados prekybos pakto USMCA reikalavimus, muitai jai netaikomi. Tuo tarpu Meksikos produkcija turėtų tapti dar konkurencingesnė dėl gamybos sąnaudų, palyginti su JAV, iškraipymo, o pastarieji papildomi muitai dar labiau paaštrins šią problemą.