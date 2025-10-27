„Citadele“ ir ILTE pasirašė sutartį dėl 125 mln. eurų paskolų portfelio

Kaip pirmadienį pranešė „Citadele“ bankas, paskolos bus garantuotos pagal valstybės finansuojamą priemonę „Portfelinės garantijos 3“, skirtą smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV).
„Papildoma garantijos suma leis suteikti daugiau paskolų tiek didesniems, tiek ir mažiems verslams, kurie dažnai neturi pakankamo užstato. Portfelinės garantijos atveria kelią verslui gauti reikalingą finansavimą, kai tradiciniai skolinimosi būdai tampa riboti“, – pranešime teigia „Citadele“ banko valdybos narys ir verslo bankininkystės vadovas Vaidas Žagūnis.
Skelbiama, kad ILTE garantuos iki 80 proc. paskolos sumos, o maksimali vienos paskolos vertė gali siekti kiek daugiau nei 2,81 mln. eurų.
Kaip nurodo bankas, valstybės finansuojama priemonė leidžia SVV gauti finansavimą investicijoms ir apyvartinėms lėšoms, taikant mažesnius užstato reikalavimus. Ja pasinaudoti gali įmonės, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų, o metinė apyvarta neviršija 50 mln. eurų arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė nėra didesnė nei 43 mln. eurų.
„Citadele“ bankas per pastaruosius trejus metus pagal šią priemonę suteikė finansavimą už daugiau nei 110 mln. eurų, o nuo šių metų pradžios – per 40 mln. eurų.
Nuo 2017 m. paskolas su ILTE portfelinėmis garantijomis teikiantis „Citadele“ bankas jau yra pasirašęs tokių paskolų sutarčių už daugiau nei 200 mln. eurų.