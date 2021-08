Būsto pirkimas: vardija, kokios yra didžiausios gyventojų baimės

Kaip rodo darnios miestų plėtros ir statybų bendrovės „YIT Lietuva“ iniciatyva tyrimų kompanijos „Norstat“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa, daugiausiai baimių nekilnojamąjį turtą įsigyjantiems lietuviams kyla dėl būsto kokybės bei savo pačių finansinės padėties. Ekspertai sako, kad atlikus tam tikrus namų darbus nerimo ir streso perkant būstą visuomet bus mažiau.

Daugiausiai nerimo – perkant būstą dar nepastatytame name

YIT Lietuva inicijuotos apklausos duomenimis, įsigyjant būstą baimės dėl jo kokybės aplanko daugiau kaip pusę lietuvių (56 proc.). Tuo metu dėl savo finansų neramu 42 proc. būsto pirkėjų. Dar 34 proc. gyventojų kyla baimių dėl statytojo garantinių įsipareigojimų laikymosi. Trečdalį gyventojų neramina situacija nekilnojamojo turto rinkoje. Beveik ketvirtadalis (23 proc.) pirkėjų baiminasi dėl to, kad bankas gali pakeisti preliminariai pasiūlytas finansavimo sąlygas.

Bendrovės „YIT Lietuva“ NT pardavimų ir marketingo vadovė Jurga Vilkenė sako, kad daugiausia abejonių ir nerimo būsto pirkėjams paprastai kyla perkant butus dar tik statomame name. Kuo statybų pabaiga yra toliau, tuo ir baimių daugiau.

„Gyventojai į būstą investuoja reikšmingas sumas, dažniausiai tam skolinasi, todėl natūralu, kad jiems kyla įvairių klausimų ir dvejonių – ypač turint mažiau patirties ir nekilnojamąjį turtą perkant pirmą kartą. Visgi šiam procesui gerai pasiruošus, būsto įsigijimas gali būti sklandesnis ir su gerokai mažiaus streso“, – sako J. Vilkenė.

Abejonių dėl kokybės mažiau – pasidomėjus vystytoju ir projektu

Jos teigimu, baimes dėl būsto kokybės gali išsklaidyti ne tik įsigilinimas į konkretų pasiūlymą, būsto projektą ir technines specifikacijas, bet ir pasidomėjimas statytojo reputacija, kitais jo įgyvendintais projektais, atsiliepimais apie juos.

„Nemažai informacijos galima gauti vien šiek tiek pasidomėjus internete, paskaičius atsiliepimus apie kitus to paties vystytojo įgyvendintus projektus, prisijungus prie konkrečių projektų gyventojų grupių socialiniuose tinkluose. Verta pasidomėti – galbūt būstą tame pačiame projekte yra įsigiję pažįstami. Pasikalbėjus su jais sprendimą priimti gali būti drąsiau. Be abejo, pravartu pasitarti ir su specialistais, kurie gali padėti įvertinti statomo ar jau pastatyto būsto technines specifikacijas. Mes, kaip vystytojai, taip pat stengiamės kuo aiškiau ir suprantamiau atsakyti į visus pirkėjams rūpimus klausimus, padėti gyventojams kiekviename būsto įsigijimo etape“, – sako J. Vilkenė.

Anot jos, paprastai pirkėjams labiausiai nedrąsu apsispręsti dėl pirmojo ir paskutiniojo būsto projekte įsigijimo. Visgi, J. Vilkenės teigimu, tai yra labiau emociniai barjerai, kuriems racionalaus pagrindo nėra. Pirmieji būstą projekte įsigyjantys gyventojai netgi įgyja pranašumą, nes turi daugiausiai galimybių išsirinkti jiems geriausiai tinkantį būstą. Tuo metu paskutinysis likęs butas paprastai būna ne kuo nors prastesnis už kitus, o paprasčiausiai išsiskiriantis savo plotu ar kambarių skaičiumi, todėl laukia savojo pirkėjo, kurio poreikius atitiktų.

„Renkantis būstą svarbu pasidomėti ne tik jo kokybe, bet ir tuo, kaip vystytojas sprendžia iškylančias problemas. Niekas negali šimtu procentų apsisaugoti nuo tam tikrų smulkių defektų ar išryškėjančių problemų, todėl svarbu galimybė juos operatyviai ir kokybiškai pašalinti, užtikrinti kokybišką garantinę būsto priežiūrą“, – sako J. Vilkenė.

Pasirašant preliminarią sutartį pravartu pasirūpinti saugikliais

Kalbant apie finansus, viena dažniausių būsto pirkėjų baimių yra susijusi su būsto paskolos gavimu. Anot J. Vilkenės, dažnai pirkėjams yra nedrąsu pasirašyti preliminarias būsto įsigijimo sutartis neturint banko sprendimo dėl finansavimo.

„Bankai negali suteikti paskolos dar tik pradedamam statyti būstui, todėl pirkėjai nėra užtikrinti, kad finansavimą tikrai gaus. Dėl to jiems dažnai neramu sumokėti avansą už būstą ir pasirašyti preliminarią jo įsigijimo sutartį. Šiuo požiūriu labai svarbu tinkamai įsivertinti savo finansines galimybes, pasitarti su bankais ir gauti preliminarų jų sprendimą dėl paskolos suteikimo. Be abejo, jei namą planuojama pastatyti po metų, per tokį laiko tarpą asmens finansinė situacija gali pasikeisti, todėl gyventojai pagrįstai nori tam tikrų saugiklių“, – sako J. Vilkenė.

Ji pažymi, kad įmonė supranta pirkėjų nuogąstavimus dėl būsto finansavimo dar tik statomuose projektuose, todėl tokiais atvejais klientams siūlo lankstesnes sutarčių sąlygas, leidžiančias išvengti avanso praradimo rizikos.

Pastaraisiais mėnesiais būsto pardavimams Lietuvos didmiesčiuose mušant rekordus, nemažai gyventojų ima nerimauti ir dėl situacijos būsto rinkoje bei galimo jos perkaitimo. Visgi, anot J. Vilkenės, tokioms baimėms pagrindo šiuo metu nėra. Praėjusių metų vasarą prasidėjęs spartus būsto pardavimų augimas šiuo metu lėtėja, o rinka išlieka stabili. Anot vystytojų atstovės, situaciją atidžiai stebi finansų sektorių reguliuojančios institucijos, Lietuvos bankas, kurios prireikus yra pasirengusios imtis reikiamų veiksmų, kad situaciją sukontroliuotų. Todėl nerimauti dėl būsto rinkos stabilumo nereikėtų.

Abejonės dažniausiai išsisklaido

Anot J. Vilkenės, neretai klientai išsako ir įvairių kitų abejonių dėl įsigyjamo būsto, tačiau labiau pasigilinus ir pasidomėjus jos dažniausiai išsklaidomos.

„Pavyzdžiui, jei namas dar tik statomas, gyventojams sunku įsivaizduoti, kaip būstas atrodys, kokie vaizdai atsivers pro jo langus, ar butas suteiks pakankamą erdvės pojūtį. Visgi pasinagrinėję projekto vizualizacijas ir planus, sudalyvavę virtualiuose turuose, pirkėjai paprastai gali susidaryti neblogą įsivaizdavimą apie būsimus namus. Kuomet yra galimybė, klientams taip pat siūlome apžiūrėti butus jau įgyvendintuose to paties projekto etapuose“, – sako J. Vilkenė.

Įmonės atstovės teigimu, dar viena dažna būsto pirkėjų baimė – kad ateityje aplinkui bus pastatyti nauji pastatai, kurie užstos vaizdus pro langą, pablogins insoliacijos parametrus. Anot J. Vilkenės, numatomų statybų planais visuomet galima pasidomėti savivaldybių skelbiamuose miesto planavimo dokumentuose, sekant informaciją apie tam tikrų teritorijų plėtrą žiniasklaidoje.

„Savo klientams visuomet atvirai papasakojame apie teritorijoje numatytas statybas, jos apstatymo lygį. Be abejo, laikui bėgant miestų plėtros planai gali keistis, tačiau bet kuriuo atveju naujoms statyboms yra taikomi tam tikri aukštingumo, minimalaus atstumo nuo kitų pastatų reikalavimai. Be to, mūsų gyvenamųjų namų kvartalai yra vystomi privačiuose sklypuose, kurių apstatymas yra iš anksto žinomas, o gyventojai gali pamatyti tikslias būsimo kvartalo vizualizacijas“, – pažymi J. Vilkenė.

Galiausiai, jos teigimu, gyventojus neretai gąsdina pats būsto įsigijimo procesas, kuris gali atrodyti ilgas ir painus. Visgi šiame procese visuomet yra pasirengę padėti tiek vystytojų, tiek bankų atstovai.