Būsto paskola be pradinio įnašo – jau įmanoma? Štai ką siūlo

Vieni aiškina, kad tereikia „gero brokerio“, kuris „viską sutvarko“ taip, jog pradinio įnašo mokėti nereikia.
Kiti savo patirtis papasakoja detaliau. Pvz., skaitytojas Algimantas (vardas – pakeistas) su naujienų portalu tv3.lt sutiko pasidalyti, kaip prieš 5 metus su žmona gavo būsto paskolą, nors pradinio įnašo neturėjo.
Papasakojo, kaip gavo paskolą be pradinio įnašo
„Viskas labai paprasta. Pvz., jei NT kainuoja 100 tūkst. eurų, pardavėjas pirkimo–pardavimo sutartyje nurodo fiktyvią kainą – 115 tūkst. eurų. Tuomet pardavėjas ir pirkėjas patikina banką, kad pirkėjas pardavėjui jau sumokėjo tų 15 tūkst. eurų pradinį įnašą.
Tada bankas sumoka pardavėjui likusius 100 tūkst. eurų, kuriuos pirkėjas per laiką bankui grąžina. Taip pirkėjas apgauna banką, kad pradinį turėjo ir 15 proc. nuo NT kainos jau sumokėjo“, – pasakojo Algimantas.
Jo atveju taip ir buvo. Anot Algimanto, sunkiausia dalis buvo susitarti su pardavėju, bet jis buvo suinteresuotas parduoti būstą kuo greičiau, todėl sutiko.
Paklaustas, ar nemano, kad pasielgė neatsakingai, Algimantas įsitikinęs, kad nieko blogo nepadarė.
„Bankai ir taip valdo visus mūsų pinigus. Būsto paskola kai kuriems yra vienintelė galimybė turėti savo namus ir atsiplėšti nuo psichinių nuomotojų, kurie neleidžia nuomojamam būste jaustis kaip savuose namuose.
Pradinį įnašą net ir 20 metų kaupdamas sunkiai tesukaupsi, nes būstai kasmet nežmoniškai brangsta. O aš juk nieko blogo nepadariau – bankui skolą mokame ir toliau tvarkingai mokėsime. Niekas nenukentėjo“, – kalbėjo skaitytojas.
Vis tik nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje yra draudžiama atsiskaityti grynaisiais pinigais, viršijant 5 tūkst. eurų sumą. Tačiau tokių suktybių vis dar pasitaiko.
Specialistai perspėja, kad į tokias avantiūras geriau nesivelti – dabar yra legalių būdų, kaip gauti būsto paskolą be pradinio įnašo.
Tokia gudrybė Lietuvoje buvo itin populiari
Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo Lietuvos bankų asociacijos, ar yra tekę susidurti su tokiomis klientų apgavystėmis ir kas tokiu atveju grėstų būsto pirkėjui bei pardavėjui, tačiau asociacija nekomentavo.
Tuo metu NT agentūros „Capital“ partneris ir ekspertas Mantas Mikočiūnas neslepia, kad anksčiau minėta schema buvo itin populiari. Pastaruoju metu tokių atvejų būna vis mažiau, tačiau vis vien pasitaiko:
„Čia dažniausiai yra pardavėjo valioje, ar jis ryšis veltis į tokią avantiūrą, ar pirkėjas įkalbės pardavėją įvertinti parduodamą būsta didesnei sumai, nuo kurios tie 85 proc. būtų ta „visa“ sumokama suma.“
Brokeris prisimena, kad anksčiau pirkėjas su pardavėju lengvai susitardavo, jog neva pradinis įnašas jau buvo sumokėtas grynaisiais pinigais, nes niekas negalėdavo to patikrinti.
Vėliau bankai įvedė ribojimus, kiek pradinio įnašo užskaito grynaisiais pinigais. O galiausiai atsirado valstybės reguliavimas, kad grynųjų pinigų suma negali viršyti 5 tūkst. eurų.
„Tai dabar yra tikrai nedaug būdų, kaip galima būtų tai padaryti. 5 tūkst. eurų iš esmės nepadengia jokio pradinio įnašo.
Taigi, jei neturi pinigų, reikia iš kažkur jų gauti, galbūt skolintis, kad sumokėtum pardavėjui, o po to prašyti, kad jis tuos pinigus grąžintų, pvz., pasirašant kokią kitą sutartį“, – svarstė M. Mikočiūnas.
Vis tik jis pabrėžė, kad tuo užsiimti – tikrai neverta, nes kyla rizika, kad šalys viena kitą apgaus. Be to, yra didelė tikimybė būti pričiuptiems.
„Atsimenu, kad anksčiau tikrai pirkėjai mėgindavo ir brokerius įtraukti, kad būtent jie susitartų su pardavėjais, suorganizuotų visą tą schemą. Bet tokiu atveju mažų mažiausiai, kas gresia, tai reputacijos susigadinimas visiems.
T. y. tiek pirkėjui su pardavėju prieš kredito įstaigas, tiek pačiam brokeriui prieš klientus ir įmones“, – perspėjo M. Mikočiūnas.
Legalus būdas būsto paskolai be pradinio įnašo
Vis tik šiuo metu gyventojai turi galimybių legaliai įsigyti būstą neturėdami pradinio įnašo. Vieną tokių galimybių suteikia įmonių grupė „Numai“, pirmoji Europos Sąjungoje pristačiusi nepriklausomą „Nuomokis ir pirk“ modelį.
Jos vadovas ir įkūrėjas Aurimas Čiagus aiškina, kad tai nėra klasikinė išperkamoji nuoma ar paskola, o labiau stotelė iki būsto paskolos, nuomos paslauga su galimybe vėliau įsigyti būstą už iš anksto sutartą kainą.
Ją renkasi žmonės, kurie šiandien dar negali gauti paskolos, nes neturi pradinio įnašo, bet nori gyventi savo namuose ir užfiksuoti šiandienines būstų kainas.
Anot A. Čiagaus, žmogus pats pasirenka norimą butą, namą ar kotedžą iš rinkoje parduodamų variantų.
„Skirtingai nei kai kurių vystytojų siūlomuose modeliuose, mūsų klientai nėra ribojami konkrečiais projektais – jie gali rinktis iš visų parduodamų naujų ar senų būstų.
Klientas gali įsikelti gyventi praktiškai iš karto ir nuo pirmos dienos moka 2 dalis: nuomos mokestį ir kaupimo įmoką, kuri sudarys jo pradinį įnašą“, – kalbėjo „Numai“ vadovas.
Kai klientas jau yra pasirengęs, būstą jis gali išsipirkti už tą pačią, iš anksto sutartą kainą, nepriklausomai nuo to, kiek per tą laiką pakilo būstų kainos rinkoje.
Taigi, trumpai tariant, „Nuomokis ir pirk“ paslauga suteikia galimybę pradinį įnašą kaupti jau gyvenant pasirinktuose namuose, kuriuose įsigysite ateityje.
Kokia būtų mėnesio įmoka?
Pasak A. Čiagaus, visi žmonės kažkuriuo gyvenimo momentu yra buvę toje pačioje situacijoje – norėjo įsigyti būstą, bet neturėjo sukaupto pradinio įnašo.
„Tradicinis kelias tokiu atveju – nuomotis svetimą būstą ir laukti, kol pavyks sutaupyti. Tačiau toks laukimas dažnai tampa ir nepatogus, ir finansiškai nenaudingas – būsto kainos kyla ir pradinio reikia vis didesnio.
Būtent todėl mes ir sukūrėme „Nuomokis ir pirk“. Žmogus gali išsirinkti bet kurį būstą iš visos rinkos, o mūsų komanda padeda visame procese: patariame, padedame išsirinkti, profesionaliai patikriname būsto būklę, įvertiname kainą ir užtikriname, kad sprendimas būtų teisingas. Jei būstas neįrengtas, galime jį įrengti pagal kliento norus“, – pasakojo „Numai“ įkūrėjas.
Jis pasidalijo pavyzdžiu: jei imtume 100 tūkst. eurų vertės būstą, jo rinkos nuomos kaina šiandien siekia apie 400–450 eurų per mėnesį. Su „Numai“ nuomos mokestis būtų nuo 470 eurų, o papildomai mokamas kaupimas – apie 175 eurai per mėnesį.
Būtent ši kaupimo dalis (175 eurai) ir formuoja kliento pradinį įnašą – tai jo pinigai, kurie vėliau panaudojami išperkant būstą.
„Trumpai tariant, nors mokestis – šiek tiek didesnis nei įprasta nuoma, klientas už tai gauna gerokai daugiau vertės – būsto kainos prieaugis priklauso jam.
Ir, žinoma, yra dar viena svarbi pusė – emocinė. Mūsų klientai nuo pirmos dienos gyvena savo namuose: gali juos įsirengti pagal save, kurti savo taisykles, turėti augintinius ir jaustis tikrais šeimininkais“, – patikino A. Čiagus.