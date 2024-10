Būsto gelbėtojai: su kokiais iššūkiais kasdien susiduria avarinės tarnybos technikai?

REKLAMA

REKLAMA

Avarinės tarnybos technikų darbo diena prasideda nuo dispečerės skambučių. Šį kartą Edvardas ir Vaidas vyksta į vieną Vilniaus mikrorajoną, kur jų laukia išsigandusi buto savininkė.

REKLAMA

Buto savininkė pasakojo, kad šiame būste negyvena nuolat. „Galvojau, nepalaisčiau vienos gėlės, tad važiuodama į sodą nusprendžiau užsukti ir palaistyti“, – sakė ji. Tačiau atidariusi duris išsigando, nes vonios ir tualeto kambariuose buvo įvykusi didžiulė avarija – vanduo veržėsi lauk.

Situaciją plačiau pakomentavo avarinės tarnybos technikas Edvardas: „Buvo užsikimšusi kanalizacija ir vanduo pakilo tiesiai į butą, išsiverždamas net ant grindų. Tai buvo gana sudėtingas atvejis, nes nebuvo tiesioginio priėjimo prie vamzdyno. Panaudojome kanalizacijos valymui skirtą elektrinį gyvatuką ir 6 metrų gylyje esantis kamštis atsikišo.“

REKLAMA

REKLAMA

Po sėkmingos operacijos „Mano būstas“ darbo sistemoje užduotis pažymima kaip atlikta, tačiau netrukus vėl suskamba telefonas – laukia naujas iškvietimas. Dispečerė praneša: gyventojai informuoja, kad neveikia domofonas ir jie negali patekti į laiptinę. Be to, laiptinėje nėra elektros.

Atvykę į iškvietimą, vyrai greitai susitvarko su užduotimi. „Mano būstas“ praneša, kad vidutinis vienos avarijos likvidavimo laikas yra 46 minutės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Koks žmonių įprotis dažniausiai iššaukia nelaimes?

Po elektros darbų avarinės tarnybos technikų laukia dar vienas iššūkis. „Atvažiavę į butą pamatėme, kad problema ne su nuotekomis, o su karštu arba šaltu vandeniu – čia yra įtrūkimas. Deja, negalime patekti į techninę spintą ir nustatyti tikslaus gedimo, nes ji yra užkrauta. Klientai žadėjo po valandos atlaisvinti priėjimą prie vamzdynų, todėl teks dar kartą grįžti“, – aiškina Edvardas ir prisimena, kad per ilgus darbo metus jam yra tekę pakliūti ir į vieną itin nemalonų incidentą, kuomet teko įsikišti pareigūnams.

REKLAMA

Vyras pasakoja, kad tuomet butas buvo apipiltas iš viršutinio aukšto. Jis buvo apleistas, o žmonės, kurie ten gyveno, avarinės tarnybos technikus tiesiog pradėjo stumdyti. Tai pamatę kaimynai iškvietė policiją.

Paklausus apie gyventojų įpročius ir tai, ar patys dažnai prisideda prie nutikusių nelaimių, Vaidas išskiria vieną žalingą žmonių elgesį, dėl kurio dažniausiai tenka kviesti avarinę tarnybą.

REKLAMA

„Žmonės nuolat daro tą pačią klaidą – meta viską į tualetus. Seni vamzdžiai nesugeba atlaikyti net paprasčiausios servetėlės, todėl kuo toliau, tuo labiau viskas kemšasi. Tai yra pagrindinė problema – žmonės į tualetą meta viską“, – atskleidžia „Mano būstas“ darbuotoja.

Be to, paskaičiuota, kad per metus „Mano BŪSTO“ avarinė tarnyba gelbėja klientų turtą daugiau nei 25 tūkst. kartų. Visi šie skaičiai ir istorijos tik patvirtina, kad avarinės tarnybos technikų darbo diena pilna iššūkių ir galvosūkių, tačiau greitas reagavimas į problemas leidžia žmonėms džiaugtis apsaugotu turtu ir išvengtais nuostoliais.