Būstas Kipre nuo 50 tūkst. eurų: kodėl šioje šalyje apsimoka investuoti į NT?

Nekilnojamo turto bendrovės „Avalon group“ vadovė, Facebook grupės „Kipras jums“ įkūrėja Rasa Žilevičė, dirbanti šioje srityje ir gyvenanti Kipre daugiau nei 15 metų, pasakojo, kad įmonė padeda ne tik įsigyti būstą Šiaurės Kipre, bet teikia ir kitas paslaugas, kurių reikia įsigijus NT.

„Pavyzdžiui, turime specialistus, kurie rūpinasi būstų nuoma, jų priežiūra, įrengimu. Taip pat padedame žmonėms gauti rezidento statusą Kipre, jis suteikiamas tiems žmonėms, kurie turi šioje šalyje įsigiję būstą ir nori ten gyventi. Be rezidento statuso šalyje galima būti 3 mėnesius.

REKLAMA

REKLAMA

Turime komandą, kuri kalba lietuviškai. Taip pat mūsų specialistai kalba angliškai, rusiškai, vokiškai, lenkiškai ir rumuniškai. Dirbame su skirtingomis rinkomis“, – vardijo įmonės vadovė.

REKLAMA

Anot R. Žilevičės, įmonės tikslas yra padėti norintiems kuo lengviau ir paprasčiau įsigyti būstą svečioje šalyje.

„Siekiame, kad būsto įsigijimas taptų malonumu, o ne našta. Norime, kad pirkimo procedūra būtų aiški mūsų klientams. Todėl nuo pirmo iki paskutinio žingsnio padedame žmonėms, kurie nusprendžia NT įsigyti Šiaurės Kipre. O nusipirkę būstą, jie tampa mūsų bendruomenės dalimi. Yra klientų su kuriais artimai bendraujame jau daugiau nei 10 metų.

REKLAMA

REKLAMA

Stengiamės patenkinti kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius. Bandome išsiaiškinti, ko kiekvienas žmogus nori. Turime daug NT projektų, todėl galime patenkinti ir išrankiausius klientų norus“, – tikino įmonės vadovė.

Kipras (28 nuotr.) „Cyprus Constructions“ savininkas Salih Kayim su žmona Pigu.lt vadovas Dainius Liulys ir verslininkas Sparta Textile vadovas Tomas Tumynas Nekilnojamo turto bendrovės „Avalon group“ vadovė Rasa Žilevičė +24 Teisininkas Mustafa Tezel (dešinėje) Egidijus Urbonas „Cyprus Constructions“ savininkas Salih Kayim Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Konferencijos, apie investavimą Kipre, akimirkos Šiaurės Kipras Šiaurės Kipras Šiaurės Kipras Šiaurės Kipras

(28 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kipras

Ji atkreipė dėmesį, kad kiekvienam investuotojui svarbūs vis kiti dalykai.

„Vieniems svarbu, kad būtų ilgesnis išsimokėjimas todėl jiems siūlome projektus su ilgesniu beprocetiniu išsimokėjimu. Kitiems būstas Kipre perspektyvi investicija ar antri namai, kur jie ir jų šeimos nariai, draugai leidžia atostogas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

NT išsimokėjimas, trunka nuo 2 iki 7 metų ir yra beprocentinis, išsimokėjimo trukmė priklauso nuo projekto“, – aiškino įmonės vadovė.

Anot jos, Kipre į NT investuoja įvairūs žmonės.

„Gyventojai domisi investicijomis, ateina į mūsų renginius, kuriuose pristatome NT projektus. Juos iš karto galima ir rezervuoti.

Šiuo metu investuoti į NT Šiaurės Kipre svarsto nemažai žinomų Lietuvos verslininkų“, – sakė bendrovės vadovė.

Butas Kipre nuo 50 tūkst. eurų

Žilevičė pateikė ir pavyzdį, kaip vyksta būsto pirkimas ir apmokėjimas.

REKLAMA

„Pirmiausia pirkėjas turi rezervuoti būstą ir sumokėti rezervacijos mokestį, kuris siekia apie 1–3 tūkst. eurų. Tada pasirašius sutartį pirkėjas sumoka 30–50 proc. visos sumos. Likusius pinigus dalimis reikia sumokėti per 2–7 metus. Jeigu būstas dar tik statomas, išsimokėjimo trukmė yra ilgesnė, jeigu jau pastatytas – trumpesnė.

Nors dauguma žmonių perka būstą Kipre iš savo lėšų, tai padaryti galima ir su paskola. Bendradarbiaujame su Rato kredito unija, kuri teikia paskolas būsto įsigijimui Kipre. Tačiau tam, kad gautų paskolą, žmogus turi įkeisti Lietuvoje turimą NT. Jeigu klientui reikalinga paskola, taip pat padedame sutvarkyti visus formalumus“, – aiškino R. Žilevičė.

REKLAMA

Pasak jos, Kipre vieno kambario butą galima įsigyti už 50–80 tūkst. eurų, butas bus senesnės statybos, bet jau įrengtas.

„Tokius butus žmonės dažniausiai perka sau, o investicijai renkasi naujos statybos būstus, kurie turi geresnę infrastruktūrą ir didesnį potencialą kainos kilimui. Naujos statybos, geras būstas pigiausiai gali atsieiti 95 tūkst. eurų. Dažniausiai žmonės butus perka savo lėšomis.

Iš pradžių investuotojai butus pirkdavo nuomai. Tačiau dabar daugėja žmonių, kurie planuoja persikelti gyventi į Kiprą arba nori turėti nuosavą atostogų vietą sau ir savo šeimos nariams, draugams. Būsimi pirkėjai jau dabar gali rezervuoti būstą ir atvykti jo apžiūrėti. Juos apgyvendiname ir aprodome projektą nemokamai. Taip žmogus gali įsitikinti, ar tikrai nori būsto, kurį išsirinko. Rezervacijas, atvykus į Kiprą ir apžiūrėjus būstus, vėliau galima keisti“, – teigė įmonės vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kuo Kipras pranašesnis?

Įmonės atstovė R. Žilevičė pasakojo, kad ji pati Kipru susižavėjo dėl saulės ir vietinių svetingumo.

„Ten galima pasijusti tarsi namie, Kipro gyventojai labai draugiški ir svetingi. Be to, vasara ir pavasaris ten tęsiasi kone 10 mėnesių. Beveik visus metus galima džiaugtis šiltu oru. Kipro klimatas laikomas vienu iš palankiausių gyvenimui ir sveikatai. Vasarą oro temperatūra pakyla nuo 25 iki 35 laipsnių virš nulio. Žiemą oro temperatūra siekia apie 14–22 laipsnių, o kalnuotose vietovėse ji gali šiek tiek nukristi žemiau nulio, todėl ten galima netgi slidinėti.

REKLAMA

Be to, Kipre galima grožėtis išskirtine gamta. Tik ten galima pamatyti beribius paplūdimius, išskirtinio grožio vietoves, kur gyvena reti saugomi vėžliai, veši daugybė augalų rūšių, tarp jų unikalios Kipro orchidėjos. Ten galima apžiūrėti prieš tūkstančius metų suformuotas uolas, įspūdingus iškyšulius, uolas su išraiškingomis pakrantėmis. Kai kurie paplūdimiai yra paslėpti už kietų uolienų ir pasižymi egzotiška flora ir fauna, čia galima sutikti retų gyvūnų ir paukščių“, – vardijo įmonės vadovė.

REKLAMA

Dar ji išskyrė ir Kipro maistą.

„Kipre susijungia Viduržemio jūros, Pietų Europos ir Vidurio Rytų virtuvių palikimas. Tai yra sotus vaišių stalas, primenantis Graikijos, Turkijos bei Libano kultūras ir tradicijas.

Valgymas Kipro gyventojams – vienas iš gyvenimo malonumų. Daug laiko skiriama maisto ruošimui ir mėgavimuisi. Šiaurinėje salos dalyje gyvenančių graikų virtuvė panaši į turkų, nes tai lėmė persikėlėlių srautas iš Turkijos. Šiaurės Kipre galima rasti tiek vietinės, tiek europietiškos virtuvės restoranų: nuo užkandžių, barų iki gurmanų restoranų“, – apie maistą kalbėjo R. Žilevičė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji atkreipė dėmesį, kad skrydis lėktuvu į Kipro Larnakos oro uostą trunka tik 3,5 valandos, beveik tiek pat, kiek iš Vilniaus į Palangą automobiliu.

„Žiemą keliautojai Kipre ieško ne tik gero oro, bet ir vasariškų pramogų, pavyzdžiui, žmonės ten medžioja, žvejoja, vyksta į kruizus, jodinėja, žaidžia golfą, boulingą, važinėjasi kartingais ar keturračiais safaryje. Ekstremalaus sporto mėgėjai gali užsiimti burlenčių sportu, nardymu ar čiuožinėti vandens slidėmis“, – pramogas Kipre vardijo įmonės vadovė.

REKLAMA

Kodėl verta investuoti?

Kalbėdama apie investicijas į NT, R. Žilevičė išskyrė, kad Šiaurės Kipre būstai statomi bene arčiausiai prie jūros visoje Europoje.

„Todėl būstą galima įsigyti tiesiog ant jūros kranto. Visos šios priežastys lemia, kad investicija Kipre atsipirks daug greičiau nei nusipirkus būstą Lietuvoje“, – privalumus vardijo įmonės vadovė.

Anot jos, į Kiprą paprasta atvažiuoti, nereikia jokių vizų, o būstų kainos žemiausios Viduržemio jūros regione.

REKLAMA

„Kipre pigus ne tik būstas, čia nedideli ir mokesčiai už NT, priešingai nei kitose Europos šalyse ar Lietuvoje. Be to investicinė grąžą Kipre siekia 10–15 proc. per metus.

Valstybės politinės įstaigos Kipre lanksčiai žiūri į investuotojus. Turintiems būstą Kipre išduodami leidimai gyventi“, – sakė įmonės vadovė.

Taip pat ji paneigė ir keletą mitų susijusių su Šiaurės Kipru.

„Daugelis baiminasi, kad Šiaurės Kipras yra nepripažinta šalis. Nes 1974 metais turkiškasis Šiaurės Kipras atsiskyrė nuo graikiškojo Kipro ir paskelbė nepriklausomybę, bet ją pripažino tik Turkija. Tačiau atsiskyrusi teritorija turi savo parlamentą, prezidentą ir įstatymus. Todėl baimintis tikrai nereikėtų.

REKLAMA

REKLAMA

Šiaurės Kipro nepriklausomybė yra privalumas, nes ši šalis nepriklauso jokiai organizacijai, pavyzdžiui, Europos Sąjungai, ir nuo jos niekuo nepriklauso, neteikia jokių duomenų apie investuotojus. Šiaurės Kipre nėra ir pabėgėlių, nes jiems būtų sunku iš salos keliauti toliau į Europą“, – toliau privalumus vardijo įmonės atstovė.

Anot jos, Interpolo duomenimis nusikalstamumo lygis Kipre yra 6 kartus mažesnis už Vakarų Europos vidurkį.

„Kipras laikomas viena iš šilčiausių ir saugiausių vietų gyventi, auginti sveikus vaikus ir būti ramiems dėl savo šeimos saugumo“, – tikino R. Žilevičė.

Pastatai ypatingose vietose

Bendrovės „Cyprus Constructions“ savininkas Salih Kayim tikino, kad pastatus šiaurės Kipre stato ne bet kur.

„Su šeima išsirenkame vietas, kuriose iškyla mūsų įmonės pastatai. Jeigu toje vietoje mes patys norime gyventi, ten ir statome vilas, namus bei poilsinio tipo daugiabučius.

Mūsų projektai turi žymių salų pavadinimus, pavyzdžiui, „Havajai“ ar „Maldyvai“. Juk visi ten svajoja nuvykti, tačiau tokios kelionės ne visiems įkandamos. O mes suteikiame galimybę žmonėms iš Europos pajusti šių salų dvasią pigiau, be to, skrydis lėktuvu trunka irgi kur kas trumpiau“, – pasakojo bendrovės savininkas.

REKLAMA

Jis tikino, kad gyvenimo kitur neįsivaizduoja.

„Kipras mūsų namai. Čia gyvenimas ramesnis ir lėtesnis. Taip pat saloje labai švarus oras ir vanduo, nes neturime fabrikų ir gamyklų. Mes nežudome gamtos. Čia fantastiškas oras. Visada saulėta ir šilta, žiema, kurią lietuviai vadina pavasariu, čia trunka tik porą mėnesių, kai temperatūra siekia apie 12 laipsnių. Dabar Kipre apie 26 laipsnius šilumos, o Lietuvoje šiuo metu minus keturi.

Europiečiai pamilo Kiprą ne tik dėl gero oro, bet ir dėl mažesnių kainų. Pas mus infliacija mažesnė, kainos mažesnės, o maistas, ypač vaisiai ir daržovės, švieži“, – salos privalumus vardijo S. Kayim.

Kipras nustebino žemomis kainomis

Vilniečiai Egidijus ir Daina pasakojo, kad pirmą kartą Kipre apsilankė pernai sausį.

„Mus ten pakvietė draugai, kurie jau buvo investavę į NT Kipre.

Iš pradžių nenorėjome vykti, nes buvome girdėję, kad Kipras nesaugi šalis. Tačiau nuvykę ten, nuomonę visiškai pakeitėme. Kipre gyvena labai malonūs ir nuoširdūs žmonės, ten niekas nesekioja iš paskos ir nebando kažko parduoti“, – pasakojo pora.

Taip pat jie tikino, kad Kipre juos sužavėjo nuostabi gamta, šiltas klimatas bei skanus ir pigus maistas.

„Pavyzdžiui prabangiame restorane vakarienė ir kokteiliai su sultimis dviem asmenims ten atsiėjo apie 40 eurų. Net klausėme padavėjo, ar jis tikrai nepamiršo kažko dar įskaičiuoti. Nes Vilniuje už vakarienę būtume sumokėję tikrai daugiau“, – kainas lygino Egidijus ir Daina.

REKLAMA

Jie pasakojo, kad nuskristi į Kiprą paprasta ir greita.

„Bilietų kainos taip pat nesikandžioja. Galima rasti bilietus pirmyn ir atgal už 80 eurų.

Kipre atostogauti pigiau ir smagiau nei Lietuvos pajūryje. Ten galima pamiršti visas problemas. Kipre beveik visus metus tęsiasi vasara. Ten maudomės visus metu. Šiuo metu vandens temperatūra siekia 19 laipsnių“, – pasakojo pora.

Egidijus ir Daina užsiminė, kad daugelis jų draugų ir šeimos narių investavo padedant „Avalon group“. Ir visi džiaugiasi šia investicija.

„Lietuvoje NT kainos neproporcingai didelės, grąža nė kiek neverta investicijų, tuo metu Kipre būstą galima nusipirkti pigiau, jo kaina ateityje turi perspektyvą augti. O būstą galima naudoti tiek savo atostogoms, tiek nuomai.

Be to, Kipre labai paprasta naudojantis „Avalon group“ pagalba nusipirkti būstą, įmonės atstovai padeda išsirinkti NT, pagal kiekvieno poreikius, taip pat padeda su advokatu sutvarkyti visus teisinius reikalus“, – komentavo pora.