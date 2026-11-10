Bus tikrinama kiekviena siunta: Lietuva griežtina rusiškų ir baltarusiškų grūdų kontrolę

Pasak ministerijos, nuo lapkričio 16 dienos kiekviena per Lietuvą tranzitu gabenama, perkraunama ar laikinai sandėliuojama maistinių grūdų siunta bus tikrinama ir dokumentiškai, ir fiziškai, taip pat bus imami mėginiai, siekiant patikrinti maistinių grūdų kilmę.
Naujoji tvarka, suderinta su ŽŪM bei kitomis atsakingomis institucijomis, bus taikoma kviečiams, miežiams, kukurūzams ir saulėgrąžų sėkloms, vežamiems iš Vyriausybės nepatikimomis pripažintų šalių, kai krovinys perkraunamas ar laikomas muitinės prižiūrimuose sandėliuose Lietuvoje.
Kiekvienos siuntos mėginiai bus imami kontrolės vietose ir siunčiami laboratoriniams tyrimams, siekiant nustatyti galimus dokumentų ir faktinės grūdų kilmės neatitikimus, užkirsti kelią klastoti kilmę bei patekti į tarptautinę rinką neteisėtai iš Ukrainos okupuotų teritorijų išgabentiems grūdams.
„VMVT užtikrins, kad kiekviena siunta būtų patikrinta, o jos kilmė – pagrįsta ne vien dokumentais, bet ir objektyviais kontrolės bei laboratorinių tyrimų duomenimis. Tikrinsime, įrodinėsime ir stabdysime tiek, kiek reikės, kad neteisėtos kilmės grūdai nepatektų į tarptautinę rinką. Už kilmės šalies nustatymo tyrimus mokės patys šiuos grūdus gabenantys subjektai. Tikimės, tad tai turėtų tapti dar viena papildoma priežastimi atsisakyti bendradarbiavimo su nepatikimomis šalimis“, – pranešime cituojama VMVT vadovė Audronė Mikalauskienė.
Lietuva griežtina rusiškų ir baltarusiškų grūdų kontrolę: bus tikrinama kiekviena siunta
Naująją kontrolės tvarką teigiamai vertina ir žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, teigiantis, kad Lietuvos pavyzdžiu turėtų sekti ir kitos Europos šalys.
„Tikimės, kad panašių veiksmų imsis ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Tai mūsų visų bendras interesas – užtikrinti, kad Europos Sąjungos transporto ir uostų infrastruktūra nebūtų išnaudojama Rusijos grūdų eksportui, generuojančiam pajamas jos karo ekonomikai. Šiuo klausimu būtinas bendras ir nuoseklus Europos Sąjungos atsakas, tačiau itin svarbu, kad Lietuva rodo šioje srityje lyderystę“, – akcentavo K. Mažeika.
Anot ministerijos, įsigaliojus naujajai tvarkai, vežėjai ir krovos bendrovės turės pateikti VMVT informaciją apie kiekvieną vagoną ne anksčiau kaip prieš 24 val. Nustačius su kilme susijusių neatitikčių, siuntą vežti per Lietuvą bus draudžiama. Kitiems trūkumams pašalinti bus skiriamos ne daugiau kaip 3 darbo dienos.
Perkrovimo ar sandėliavimo vietoje VMVT pareigūnas patikrins krovinį ir iš kiekvienos siuntos paims ėminį kilmei ištirti. Nustačius kilmės neatitiktį, siunta bus grąžinta į išvežimo šalį arba sunaikinta muitinei prižiūrint. Jei tokios siuntos nebus įmanoma fiziškai atskirti nuo kitų, sprendimas bus taikomas visoms siuntoms, laikomoms bendrai.
Valstybės rinkliavą, laboratorinių tyrimų, grąžinimo ar sunaikinimo išlaidas apmokės už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas.