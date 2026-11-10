Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bus tikrinama kiekviena siunta: Lietuva griežtina rusiškų ir baltarusiškų grūdų kontrolę

2026-11-10 10:51 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 10:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) nuo kitos savaitės griežtins iš Rusijos ir Baltarusijos per Lietuvą vežamų grūdų kontrolę, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Žemės ūkio ministerija BNS Foto

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) nuo kitos savaitės griežtins iš Rusijos ir Baltarusijos per Lietuvą vežamų grūdų kontrolę, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

REKLAMA
0

Pasak ministerijos, nuo lapkričio 16 dienos kiekviena per Lietuvą tranzitu gabenama, perkraunama ar laikinai sandėliuojama maistinių grūdų siunta bus tikrinama ir dokumentiškai, ir fiziškai, taip pat bus imami mėginiai, siekiant patikrinti maistinių grūdų kilmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujoji tvarka, suderinta su ŽŪM bei kitomis atsakingomis institucijomis, bus taikoma kviečiams, miežiams, kukurūzams ir saulėgrąžų sėkloms, vežamiems iš Vyriausybės nepatikimomis pripažintų šalių, kai krovinys perkraunamas ar laikomas muitinės prižiūrimuose sandėliuose Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kiekvienos siuntos mėginiai bus imami kontrolės vietose ir siunčiami laboratoriniams tyrimams, siekiant nustatyti galimus dokumentų ir faktinės grūdų kilmės neatitikimus, užkirsti kelią klastoti kilmę bei patekti į tarptautinę rinką neteisėtai iš Ukrainos okupuotų teritorijų išgabentiems grūdams.

REKLAMA

„VMVT užtikrins, kad kiekviena siunta būtų patikrinta, o jos kilmė – pagrįsta ne vien dokumentais, bet ir objektyviais kontrolės bei laboratorinių tyrimų duomenimis. Tikrinsime, įrodinėsime ir stabdysime tiek, kiek reikės, kad neteisėtos kilmės grūdai nepatektų į tarptautinę rinką. Už kilmės šalies nustatymo tyrimus mokės patys šiuos grūdus gabenantys subjektai. Tikimės, tad tai turėtų tapti dar viena papildoma priežastimi atsisakyti bendradarbiavimo su nepatikimomis šalimis“, – pranešime cituojama VMVT vadovė Audronė Mikalauskienė.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva griežtina rusiškų ir baltarusiškų grūdų kontrolę: bus tikrinama kiekviena siunta

Naująją kontrolės tvarką teigiamai vertina ir žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, teigiantis, kad Lietuvos pavyzdžiu turėtų sekti ir kitos Europos šalys.

„Tikimės, kad panašių veiksmų imsis ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Tai mūsų visų bendras interesas – užtikrinti, kad Europos Sąjungos transporto ir uostų infrastruktūra nebūtų išnaudojama Rusijos grūdų eksportui, generuojančiam pajamas jos karo ekonomikai. Šiuo klausimu būtinas bendras ir nuoseklus Europos Sąjungos atsakas, tačiau itin svarbu, kad Lietuva rodo šioje srityje lyderystę“, – akcentavo K. Mažeika.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot ministerijos, įsigaliojus naujajai tvarkai, vežėjai ir krovos bendrovės turės pateikti VMVT informaciją apie kiekvieną vagoną ne anksčiau kaip prieš 24 val. Nustačius su kilme susijusių neatitikčių, siuntą vežti per Lietuvą bus draudžiama. Kitiems trūkumams pašalinti bus skiriamos ne daugiau kaip 3 darbo dienos.

REKLAMA

Perkrovimo ar sandėliavimo vietoje VMVT pareigūnas patikrins krovinį ir iš kiekvienos siuntos paims ėminį kilmei ištirti. Nustačius kilmės neatitiktį, siunta bus grąžinta į išvežimo šalį arba sunaikinta muitinei prižiūrint. Jei tokios siuntos nebus įmanoma fiziškai atskirti nuo kitų, sprendimas bus taikomas visoms siuntoms, laikomoms bendrai.

Valstybės rinkliavą, laboratorinių tyrimų, grąžinimo ar sunaikinimo išlaidas apmokės už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų