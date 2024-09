Brangstant degalams ekonomistai perspėjo, kada tikėtis dar vieno siurprizo: „Kaina šoktels nemažai“

Atvykę pasipildyti degalų bakus vairuotojai pastebi, kad degalai pabrango:

„Nieko gero, žinia nekokia.“

„Ką daryti? Važiuoti reikia, bet mažiau reikės važiuoti.“

Priežastys – geopolitinės

Kai kuriose degalinėse dar galima rasti benzino ir dyzelino, kainuojančio pigiau nei 1,3 euro už litrą. Tačiau degalinių savininkai pripažįsta keliantys kainas, mat jau antrą savaitę brangsta ir nafta, ir degalai didmeninėje rinkoje.

„Kaina jau kyla, jeigu barelis [naftos] buvo nukritęs iki 69 dolerių, tai dabar jau 72–73. <…> Dugnas jau buvo, dabar kaina pradėjo kilti. Tendencijos yra tokios, kad kils“, – įspėjo Lietuviškų degalinių sąjungos vadovas Karolis Stasiukynas.

Nafta pasaulyje brangsta, anot ekonomistų, dėl karinės įtampos Artimuosiuose rytuose. Be to, nukritusi naftos kaina, buvusi praėjusiomis savaitėmis, esą buvo jau per maža jos pardavėjams.

„70 dolerių už barelį kaina yra kaip cementuotas dalykas, naftą išgaunančios šalys neturėtų leisti naftai pigti žemiau 70 dolerių už barelį“, – tikino ekonomistas Tadas Povilauskas.

„Iš geopolitikos pusės, yra rizika, kad Izraelis ir Libanas eskaluos dar labiau situaciją ir tuomet naftos kaina gali nesunkiai viršyti 100 dolerių už barelį“, – prognozavo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Visgi ekonomistai dar mėgina raminti, esą prasidėjęs degalų brangimas neturėtų būti itin stiprus. Esą tiesiog trūksta naftos paklausos ir Jungtinėse Valstijose, ir Kinijoje.

„Situacija dar labai trapi, naftos kainos padidėjimo negalima pavadinti nauja tendencija. Priešingai, tai yra laikinas aspektas, po kurio, tikiuosi, naftos kaina pradės mažėti. Pasibaigus euforijai, kad JAV centrinis bankas pradėjo mažinti palūkanas, rinkos vėl pradės ieškoti recesijos požymių“, – pabrėžė A. Izgorodinas.

Brangs dar daugiau

Prieš dvi savaites naftos kainos buvo smukusios į tokias žemumas, kokios buvo tik prieš trejus metus. O dar stipresnį degalų brangimą Lietuvoje pardavėjai prognozuoja sausį, kai įsigalios valdančiųjų padidinti degalų akcizai. Dėl to benzinas gali pabrangti apie 8 centus, o dyzelinas dar drastiškiau – 16 centų.

„Kitais metais nuo sausio 1 d. bus šuoliukas dėl mokestinių sprendimų. Dėl benzino CO2 dedamosios atsiradimo, dėl dyzelino akcizo padidėjimo ir CO2 dedamosios. Kitais metais sausio 1–2 dieną degalų kaina šoktels nemažai“, – perspėjo T. Povilauskas.

Šiuo metu degalų kainos Lietuvoje yra mažiausios regione. Tačiau degalinių savininkai prognozuoja, kad padidinti akcizai nuo sausio Lietuvoje kainas pakels jau aukščiau Lenkijos lygio.

„Labai blogai, kad prisidės 16–20 ct mokesčiai, ką valdžia paruošė dovaną nuo Naujųjų metų. Kas labiausiai baugina, kad kiekvienas mokestis įdėtas tam, kad jį surinkti. Bet jei nebus kam mokesčio mokėti? Galim ir milijoninius mokesčius sudėti, niekas nemokės, nes nebus kam mokėti. Verslui ir gyventojams tai didžiulis apsunkinimas“, – kalbėjo K. Stasiukynas.

Degalų pardavėjai ragina politikus ir ateityje siekti, kad Lietuva būtų tarsi Liuksemburgas, su mažiausiomis degalų kainomis regione. Tuomet esą tranzitu vykstantys vežėjai čia pilsis degalus ir kartu mokės mokesčius, kurių pastaraisiais metais taip trūksta keliams remontuoti.

