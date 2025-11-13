 
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Bloomberg“: vandenynuose esančiuose tanklaiviuose susikaupė milijardas barelių naftos

2025-11-13 10:16 / šaltinis: BNS
2025-11-13 10:16

Pasaulio vandenynuose esančiuose tanklaiviuose susikaupė apytikriai 1 mlrd. barelių naftos, skelbia „Bloomberg“.

Sprogo naftą gabenęs tanklaivis: tęsiasi paslaptingų sprogimų virtinė Rusijos uostuose apsilankiusiems laivams (nuotr. Telegram)

0

Anot agentūros, „neproporcingai didelė“ šio kiekio dalis yra iš sankcijų paveiktų valstybių, pirmiausia iš Rusijos.

Nuo vasaros pabaigos maždaug 40 proc. šias „atsargas“ padidino Rusijos, Irano, Venesuelos ir neaiškios kilmės nafta, o jas vertinant net ir kukliausiai (penktadaliu mažiau), šis kiekis gerokai viršija šių trijų valstybių dalį tarptautinėje naftos rinkoje, pažymi „Bloomberg“.

Kita vertus, pardavimui skirtos naftos susikaupimas tanklaiviuose nereiškia, kad ji nebus realizuota, tačiau tokių „atsargų“ didėjimas reiškia smūgį sankcionuotų eksportuotojų pajamoms ir gali turėti įtakos pasaulinei naftos rinkai, kuri, kaip prognozuojama, artėja prie pasiūlos pertekliaus, teigia agentūra.

indeliai.lt

