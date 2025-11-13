„Bloomberg“: vandenynuose esančiuose tanklaiviuose susikaupė milijardas barelių naftos

Anot agentūros, „neproporcingai didelė“ šio kiekio dalis yra iš sankcijų paveiktų valstybių, pirmiausia iš Rusijos.
Nuo vasaros pabaigos maždaug 40 proc. šias „atsargas“ padidino Rusijos, Irano, Venesuelos ir neaiškios kilmės nafta, o jas vertinant net ir kukliausiai (penktadaliu mažiau), šis kiekis gerokai viršija šių trijų valstybių dalį tarptautinėje naftos rinkoje, pažymi „Bloomberg“.
Kita vertus, pardavimui skirtos naftos susikaupimas tanklaiviuose nereiškia, kad ji nebus realizuota, tačiau tokių „atsargų“ didėjimas reiškia smūgį sankcionuotų eksportuotojų pajamoms ir gali turėti įtakos pasaulinei naftos rinkai, kuri, kaip prognozuojama, artėja prie pasiūlos pertekliaus, teigia agentūra.