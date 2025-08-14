Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Bitkoino kaina pasiekė naują rekordą

2025-08-14 09:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 09:25

 Bitkoino kaina naktį į ketvirtadienį pirmą kartą viršijo 124 000 JAV dolerių ribą. 

Bitkoinas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

 Bitkoino kaina naktį į ketvirtadienį pirmą kartą viršijo 124 000 JAV dolerių ribą. 

0

Seniausios ir žinomiausios kriptovaliutos kaina anksti ryte platformoje „Bitstamp“ pakilo iki 124 517 dolerių. Po to bitkoino kursas vėl smuktelėjo iki maždaug 123 000 dolerių, tačiau tai vis dar yra gerokai daugiau nei buvo trečiadienį. 

Kurso didėjimas vėlų trečiadienio vakarą ir ketvirtadienio rytą buvo aiškinamas didėjančia institucinių investuotojų paklausa.

Po pastarojo kurso padidėjimo bitkoino rinkos kapitalizacija, „CoinMarketCap“ duomenimis, sudaro apie 2,5 trln. dolerių. Bitkoinas ir toliau dominuoja skaitmeninių valiutų rinkoje. Šiuo metu jos bendra vertė siekia beveik 4,2 trln. dolerių. 

 

