Bartkus pareiškė užuojautą aviakatastrofos metu žuvusiam pilotui: paragino nespekuliuoti dėl tragedijos priežasčių

„Nuoširdi užuojauta žuvusio piloto šeimai ir artimiesiems, taip pat sužeistiems lėktuve buvusiems asmenims ir jų artimiesiems“, – pirmadienį savo „Facebook“ paskyroje rašė S. Bartkus.

„Šiuo metu per anksti spekuliuoti apie tragedijos priežastis – jas profesionaliai nustatys tyrėjai“, – teigė jis.

LTOU vadovas taip pat išsakė padėką Lietuvos oro uostų priešgaisrinio ir ekstremalių situacijų valdymo komandoms už operatyvią reakciją atliekant gelbėjimo darbus ir šalinant tragedijos padarinius.

„Noriu padėkoti visai mūsų Lietuvos oro uostų komandai. Mūsų priešgaisrinis gelbėjimo skyrius vos gavęs informaciją prisijungė prie gelbėjimo darbų. Ekstremalių situacijų valdymo komanda susibūrė ir atkūrė Vilniaus oro uosto operacijas į įprastą režimą per maždaug 40 minučių“, – dėkojo jis.

S. Bartkus paragino gyventojus sekti informaciją apie galimus orlaivių vėlavimus, nors, jis tikina, kad šie nėra žymūs, o Vilniaus oro uosto veikla tęsiama.

„Toliau dirbame užtikrindami nenutrūkstamą oro uosto veiklą, bendraujame su atvykstančiais į Lietuvą avariją patyrusios aviakompanijos atstovais iš Ispanijos ir Vokietijos“, – rašė jis.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto bei dėl tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo. Teisingumo ministerija savo ruožtu ėmėsi saugos tyrimo.