TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bankrutuoja „Čili Pizzos“ franšizinių restoranų valdytoja

2025-11-19 07:47 / šaltinis: BNS / aut.
2025-11-19 07:47

Franšizės pagrindais tris „Čili Pizzos“ restoranus Panevėžyje ir Utenoje valdanti bendrovė „Ponas“ bankrutuoja.

Tačiau picerijų tinklą valdanti „LTK Food Group“ patvirtina, kad Panevėžyje „Čili Pizza“ liks, ir pažymi, kad situacija sektoriuje – nebe laikinas sunkmetis, o struktūrinė problema, reikalaujanti politinio dėmesio.

Pranešime kreditoriams „Pono“ vadovas nurodo, kad bendrovė tapo nemoki ir kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, skelbia portalas „Verslo žinios“.

Prieš daugiau kaip dvidešimtmetį įkurta įmonė „Ponas“ turi 51 darbuotoją, 2024 metais jos pajamos siekė 1,75 mln. eurų, o nuostolis – 78 tūkst. eurų.

Bendrovės skola „Sodrai“, lapkričio 17 dienos duomenimis, siekė beveik 16 tūkst. eurų,  Valstybinei mokesčių inspekcijai – daugiau kaip 120 tūkst. eurų.

