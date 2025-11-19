Bankrutuoja „Čili Pizzos“ franšizinių restoranų valdytoja

Tačiau picerijų tinklą valdanti „LTK Food Group“ patvirtina, kad Panevėžyje „Čili Pizza“ liks, ir pažymi, kad situacija sektoriuje – nebe laikinas sunkmetis, o struktūrinė problema, reikalaujanti politinio dėmesio.
Pranešime kreditoriams „Pono“ vadovas nurodo, kad bendrovė tapo nemoki ir kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, skelbia portalas „Verslo žinios“.
Prieš daugiau kaip dvidešimtmetį įkurta įmonė „Ponas“ turi 51 darbuotoją, 2024 metais jos pajamos siekė 1,75 mln. eurų, o nuostolis – 78 tūkst. eurų.
Bendrovės skola „Sodrai“, lapkričio 17 dienos duomenimis, siekė beveik 16 tūkst. eurų, Valstybinei mokesčių inspekcijai – daugiau kaip 120 tūkst. eurų.