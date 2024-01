Baltijos šalyse kainas pernai labiausiai mažino Latvijos, mažiausiai – Estijos gamintojai

Šis kainų indeksas Lietuvoje paskutinį praėjusių metų mėnesį, palyginti su užpernai gruodžiu, nukrito 7,9 proc., Latvijoje – 11,3 proc., Estijoje – 4,4 procento.

Visose trijose šalyje kainos buvo mažinamos ir per paskutinį 2023-ųjų mėnesį.

Gruodį, palyginti su lapkričiu, Lietuvos gamintojai produkciją atpigino vidutiniškai 1,6 proc., Latvijos ir Estijos – 0,8 procento.

Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį sumenko 0,8 proc., o per metus – 7,2 procento.