Auksinės „Ignitis“ dujų paslaptys: slepia, kam ir kiek už dujas permokės vartotojai ir mokesčių mokėtojai

Dabar rinkoje dujos yra keliskart pigesnės, nei buvo prieš metus. Tačiau vartotojai to beveik nepajus. Be to, dešimtys milijonų visų mokesčių mokėtojų pinigų bus sumokėta nežinia kam, nes „Ignitis“, tiekiantis ne tik elektrą, bet ir dujas, gerokai apsiskaičiavo prognozuodamas jų dabartinę kainą.