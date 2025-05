Atskleidė, kaip apmokestins pensijų ir kitas išmokas po pakeitimų

Kaip žinoma, valdantieji siekia progresiniais tarifais apmokestinti visas gyventojų pajamas, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jos gaunamos.

Pensijos ir kitos išmokos taip pat yra gyventojų pajamos. Taigi, kaip bus apmokestintos jos?

Trys pajamų mokesčio tarifai

Kaip jau skelbta, jeigu Seimas priims Vyriausybės patvirtintas GPM įstatymo pataisas, pajamos bus apmokestinamos pagal jų dydį.

Metinė pajamų dalis, neviršijanti 36 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos, būtų apmokestinama taikant 20 proc. mokesčio tarifą.

Pajamų dalis nuo 36 VDU iki 60 VDU dydžio sumos būtų apmokestinama 25 proc. mokesčio tarifu, o didesnės pajamos – taikant 32 proc. mokesčio tarifą.

Be to, įstatymo pataisomis kai kurioms pajamoms siūloma palikti lengvatinius 5 proc. ir 15 proc. dydžio mokesčio tarifus,

Vargu, ar kas nors iš lietuvių gauna pensiją, kuri viršytų 3 VDU per mėnesį, t. y. 6,9 tūkst. eurų prieš mokesčius arba 4,2 tūkst. eurų po jų. Be to, iš „Sodros“ ir valstybės biudžeto mokamoms pensijoms ir toliau turėtų būti taikoma mokesčio lengvata.

Tačiau Seimas turėtų priimti ir Pensijų kaupimo įstatymo pataisas. O jomis – įteisinti galimybę anksčiau laiko nutraukti pensijų kaupimo II-oje pakopoje sutartis.

Be to, per visą darbinę karjerą pensijų fonde galima sukaupti daugiau nei 6,9 tūkst. eurų. Tad kaip būtų apmokestinamos šios pensinės išmokos?

Mokestis išstojus iš pensijų fondo

Vyriausybės patvirtintame įstatymo projekte numatyta, kad taikant 15 proc. mokesčio tarifą apmokestinama „iš pensijų fondo gauta pensijų išmokos dalis, lygi sumokėtoms įmokoms, kurios buvo atimamos iš pajamų šio įstatymo nustatyta tvarka, taip pat gyventojui išstojus iš pensijų fondo grąžinamos sumokėtos pensijų įmokos, kurios buvo atimamos iš pajamų.“

Finansų ministerija naujienų portalą tv3.lt informavo, kad skirtingos pensijų išmokos bus apmokestinamos skirtingai.

„Kalbant apie pensijų išmokas, pažymėtina, kad nei pirmajame, nei patikslintame GPM įstatymo projekte pateiktas siūlymas neturi įtakos toms pensijų kaupimo išmokoms, kurios šiuo metu neapmokestinamos (t. y. jos ir toliau išlieka neapmokestinamos).

Patikslintu projektu siūloma užtikrinti 15 proc. tarifo taikymą nepriklausomai nuo pajamų sumos toms grąžinamų įmokų dalims, kurios yra lygios pasinaudojant GPM įstatymo 21 str. numatyta lengvata anksčiau iš pajamų atimtoms gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo įmokoms, taip išlaikant šių lengvatų taikymo sąlygų tęstinumą“, – nurodė ministerija.

Kaip bus apmokestintos kitos išmokos

Prieš kurį laiką valdantiesiems pristačius pirmuosius siūlymus dėl mokesčių keitimo, paaiškėjo, kad jie planuoja labiau apmokestinti kai kurias „Sodros“ išmokas.

Tačiau panašu, kad sulaukusi gyventojų, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kritikos dėl tokio sumanymo, Finansų ministerija persigalvojo.

„Patikslintu GPM įstatymo pataisų projektu užtikrintas šiuo metu galiojančio reguliavimo (15 proc. tarifo) taikymo tęstinumas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms, įvertinus kompensacinę tokių išmokų funkciją bei atsižvelgiant ir į tai, kad paprastai jos kompensuoja tik dalį dėl ligos, vaiko gimimo ar kito įvykio netenkamų pajamų“, – informavo Finansų ministerija.

Taigi ir toliau nedarbo išmokos bus vienintelės, kurioms nebus taikomas GPM.