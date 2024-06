Atostogos Lietuvos pajūryje: kur rasti pigiausius pietus už 5 eurus ir kaip dar sutaupyti

Portalo tv3.lt skaitytoja Gustė pasakojo apie savo atostogas Klaipėdoje prie jūros.

„Tai buvo trumpos, vos trijų naktų atostogos pajūryje. Klaipėdą pasirinkau, nes ten gyvena nemažai mano draugų. Be to, manau, kad Klaipėdoje atostogauti pigiau nei Palangoje“, – sakė mergina iš Vilniaus.

Ji skaičiavo, kad visos kelionės išlaidos į Klaipėdą jai atsiėjo apie 200 eurų.

„Daugiausiai teko išleisti nakvynei ir traukinio bilietams. Jie pirmyn ir atgal kainavo apie 50 eurų eurų, o nakvynė Klaipėdoje 3 naktims 68 eurus. Nakvynė atsiėjo gana pigiai, nes apsistojau kartu su drauge nedideliame bute, todėl išlaidas pasidalijome per pusę. Taigi kelionė ir nakvynė atsėjo 118 eurų“, – suskaičiavo mergina.

Ji pasakojo, kad daugiausiai pinigų teko išleisti maistui.

„Klaipėdoje radome ir labai brangių ir pigių kavinių. Pavyzdžiui, vienoje pusryčių kavinėje vien už kavą teko pakloti beveik 5 eurus. Beje, ten tiek pat kainavo ir arbata. O už 4 varškėčius teko sumokėti dar 8 eurus.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau radome ir nebrangią kavinę, kurioje dviejų patiekalų dienos pietūs atsiėjo 6 eurus, kava pietaujantiems vos 1 eurą, o stalo vanduo nemokamas. Vienintelis minusas, kad ši kavinė dienos pietus siūlo tik darbo dienomis“, – atkreipė dėmesį Gustė.

REKLAMA

Tačiau ji džiaugėsi, kad Klaipėdoje pavyko rasti valgyklą, kuri dirba kiekvieną dieną.

„Ten mėsos ar žuvies kepsnį galima nusipirkti už 5 eurus. Tiek pat kainuoja ir du dideli cepelinai. Už vieną sumokėjau daugiau nei 3 eurus, tačiau ir vieno cepelino pietums tikrai pakako. Kiek teko girdėti, Palangoje už cepelinus ten mokėti dvigubai ar trigubai brangiau.

Desertų ir kavos ieškojome dar kitose vietose, kur pyrago gabalėlis ir kava atsiėjo 6 eurus“, – pasakojo mergina.

REKLAMA

REKLAMA

Pramogų kainos

Gustė tikino, kad Klaipėdoje brangiausia jos išbandyta pramoga atsiėjo 10 eurų.

„Kilau apžvalgos ratu, trys ratai, kuriuos apsukti užtruko 7 minutes kainavo 10 eurų, vaikiškas bilietas šiek tiek pigesnis, jis kainuoja 8 eurus.

Tokį pat ar panašiu apžvalgos ratu galima suktis ir Palangoje, tik ten jis brangesnis, bilietas suaugusiam kainuoja 15 eurų“, – pasakojo ji.

Gustė Klaipėdoje aplankė ir porą muziejų.

„Kalvystės muziejaus bilietas kainavo 2 eurus, o Laikrodžių muziejaus bilietas šiek tiek brangesnis. Jis kainavo 5 eurus“, – vardijo mergina.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji tikino, kad Klaipėdoje išbandė tikrai ne visas pramogas, užsuko ne į visas kavines ar restoranus.

„Ilgesnės atostogos ir kainuotų brangiau, tačiau atidžiai renkantis vietas tikrai galima sutaupyti. Geriausia neiti valgyti į pirmą pasitaikiusią kainą, o internete paieškoti ir palyginti kelių meniu kainas.

Klaipėdoje yra ir labai populiarių kavinių, kur be rezervacijos sunku netgi patekti. Ėjome pro šalį ir pabandėme užsukti į vieną kavinę pajūryje, tačiau ten be rezervacijos nepatekome“, – pasakojo Gustė.

REKLAMA

Ji patarė prašyti ir draugų pagalbos ar patarimų.

„Jeigu pajūryje gyvena draugai, būtina jų pasiteirauti apie geras ar pigias vietas. Vietiniai geriausiai pataria“, – pastebėjo ji.

Atostogoms Lietuvoje išleidžia 300 eurų

Šiemet kelionėms po Lietuvą gyventojai išleidžia šiek tiek mažiau nei pernai, parodė „Keliauk Lietuvoje“ užsakymu atliktas tyrimas.

Skaičiuodami per atostogas Lietuvoje išleistus pinigus, gyventojai nurodė, kad vienam asmeniui tenkančios ilgų kasmetinių atostogų išlaidos šiemet vidutiniškai sudarė apie 300 eurų. Palyginti, pernai respondentų nurodyta vidutinė suma siekė beveik 400 eurų.

REKLAMA

Šiemet gyventojams per atostogas labiausiai sutaupyti sekėsi renkantis apgyvendinimo paslaugas ir perkant maistą parduotuvėse bei turguose.

Tyrimas taip pat parodė, kad sumažėjo žmonių, kurie nekeliauja po Lietuvą, nes tai jiems atrodo per brangus malonumas. Pernai per didelę nakvynių kainos naštą akcentavo 42 proc. respondentų, o šiemet 31 procentai. Dažniausia priežastis rinktis kelionę be nakvynės šiemet buvo paprasta – nedideli atstumai: norimus objektus Lietuvoje galima aplankyti per dieną ir vakare sugrįžti namo.

„Nedideli atstumai ir greitos kelionės, įdomūs objektai, maršrutai ir lengvas planavimas – tai pagrindinės priežastys, kodėl Lietuvos gyventojai labiausiai vertina keliones po savo šalį. Trumpai tariant, Lietuva yra kelionėms patogi šalis. Bet nenuobodi, nes kas antras tyrimo dalyvis tvirtino, kad į keliones leidžiasi norėdamas pažinti naujas vietas ir savo kraštą“, – pastebėjo „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova.