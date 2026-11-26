Skaičiuojama, kad didžiausią atlyginimo medianą praėjusį mėnesį mokėjo „Danske Bank“ Lietuvos filialas. Čia bruto atlyginimo mediana siekė 3,745 tūkst. eurų, rugsėjį ji sudarė 3,737 tūkst. eurų. Per metus darbo užmokesčio mediana bendrovėje padidėjo 8,5 proc.
Antrąją vietą išlaikė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba. Jos darbuotojų atlyginimo mediana spalį siekė 3,521 tūkst. eurų, kai rugsėjį sudarė 3,583 tūkst. eurų. Per metus šis rodiklis padidėjo 16,7 proc.
Į trečiąją vietą iš penktos pakilo Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. Spalį jų darbuotojų atlyginimo mediana siekė 3,007 tūkst. eurų, rugsėjį – 2,995 tūkst. eurų. Per metus darbo užmokesčio mediana padidėjo 6,4 proc.
Didžiausius atlyginimus tarp stambiausių darbdavių spalį mokėjo „Danske Bank“
Tuo metu į ketvirtąją vietą iš trečios nusileido Klaipėdos universiteto ligoninė. Joje atlyginimo mediana spalį siekė 2,943 tūkst. eurų, palyginti su 3,028 tūkst. eurų rugsėjį. Per metus ji padidėjo 2,9 proc.
Į penktąją vietą iš ketvirtos nukrito „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Bendrovėje atlyginimo mediana spalį siekė 2,920 tūkst. eurų, rugsėjį – 3,023 tūkst. eurų. Per metus ji padidėjo 3,6 proc.
Šeštoje vietoje išliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, kuriose spalį atlyginimo mediana siekė 2,856 tūkst. eurų. Rugsėjį ji sudarė 2,884 tūkst. eurų, o per metus padidėjo 12,9 proc.
Tarp šių įmonių per metus darbo užmokesčio mediana labiausiai padidėjo GMP tarnyboje – 16,7 proc.