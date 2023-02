Ataskaita: istorija rodo, kad FRS negali suvaldyti infliacijos be ekonominio nuosmukio

Ataskaita, parengta organizuojant Čikagos universiteto Bootho (Buto) verslo mokyklos seminarą, paskelbta naujausiems JAV kainodaros duomenims parodžius, jog agresyvūs FRS žingsniai, iki šiol žengti didinant bazines palūkanų normas, buvo sėkmingi tik iš dalies.

Bootho verslo mokyklos analizė parodė, kad JAV ekonomikos, iki šiol demonstravusios atsparumą, ateitis gali būti sudėtinga, nepaisant agresyvių FRS veiksmų kovoje su infliacija.

Ataskaitoje cituojami istoriniai „dezinfliacijos“ atvejai nuo 1950-ųjų didžiosiose ekonomikose.

Be to, daroma išvada, kad centriniams bankams „greičiausiai bus sunku pasiekti deinfliacijos tikslus be didelių ekonominės veiklos aukų“.

Analizė, kurią parengė akademinių ir įmonių ekonomistų komanda, nustatė paraleles tarp dabartinės aplinkos ir 8-ojo dešimtmečio pabaigos, kai buvęs FRS vadovas Paulas Volckeris radikaliai padidino palūkanų normas, siekdamas atremti sparčiai augančią infliaciją.

Kaip ir ankstesniu laikotarpiu, minėtu atveju FRS taip pat „atsiliko nuo kreivės“, sakoma pranešime.

P. Volckerio atvejis „parodo, kaip brangiai gali kainuoti infliacijos mažinimas, kai centrinis bankas praranda pasitikėjimą infliacijos kontrolės srityje“, – sakoma ataskaitoje, kurioje taip pat aprašytos žalingos pasekmės, įskaitant daugiau nei 10 proc. nedarbo lygį 9-ajame dešimtmetyje.

Naujausi JAV užimtumo ir mažmeninės prekybos duomenys šiuo metu nieko panašaus nerodo.

Visgi Bootho verslo mokyklos ataskaitoje prognozuojama, kad FRS „turės dar labiau sugriežtinti politiką, norėdama iki 2025 metų pabaigos pasiekti savo infliacijos tikslus“.

FRS valdytojų tarybos narys Philipas Jeffersonas pripažino, jog svarbu pažvelgti į istoriją, tačiau pabrėžė „precedento neturintį“ pandemijos pobūdį, dėl kurio dabartinis laikotarpis yra išskirtinis.

Ekonominiai modeliai „nors vis dar yra naudingi daugeliu atžvilgių, jų pritaikomumas bus ribotas“, – sakė jis parengtose pastabose.

Tokias priemones „reikia naudoti kruopščiai interpretuojant ir vertinant, nes istorijoje nėra dabartinės situacijos pavyzdžių“, pabrėžė Ph. Jeffersonas.

„Patikimas sprendimų priėmimas reikalauja, kad padarytos išvados būtų papildytos papildomomis analitinėmis priemonėmis, įskaitant kruopštų duomenų tikrinimą realiuoju laiku.“

Kita FRS pareigūnė Loretta Mester, Klivlando federalinio banko prezidentė, pažymėjo, jog JAV centrinis bankas susiduria su sudėtingu pusiausvyros poreikiu.

„Infliacijos lygis yra svarbus ir jis vis dar per aukštas“, – sakė ji.