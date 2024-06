Armonaitė: nepaskaičiavome, kad tiek daug restoranų gaus „Michelin“ įvertinimą

Pasak jos, Lietuvos atsiradimas gide didins šalies žinomumą, kasmet į ekonomiką įneš 3–4 mln. eurų.

„Nepaskaičiavome, kad tiek daug restoranų gaus tą įvertinimą. Tai tikra gastronomijos šventė“, – ketvirtadienį vakare BNS sakė A. Armonaitė.

„Tai turės tiesioginės įtakos ekonomikai, skaičiuojame 3–4 mln. eurų kasmet. (...) Pernai užsienio turistai Lietuvoje restoranuose pravalgė 376 mln. eurų. Tai dideli pinigai ir „Michelin“ gide atsirasti (...) reiškia, kad daugiau žmonių mus atras ir į Lietuvą atvažiuos ir daugiau žmonių, ir pinigų“, – teigė ministrė.

Keturi Lietuvos restoranai „Demo“, „Džiaugsmas“, „Nineteen18“ ir „Pas mus restoranas“ įvertinti viena prestižinio „Michelin“ gido žvaigžde, ketvirtadienį Vilniuje pranešė šio prestižinio leidinio sudarytojai.

Iš viso į „Michelin“ gidą pateko 34 Lietuvos restoranai.

„Įvyko „Michelin“ žvaigždžių lietus Lietuvoje. Tai reiškia, kad Lietuva turės daugiau žinomumo, paskatinimo Lietuvos restoranų, viešbučių, turizmo sektoriui, – pabrėžė A. Armonaitė.

Ministrė išskyrė restoraną „Red Brick“ Ukmergės rajone, gavusį „Michelin Green Star“ žvaigždę, suteikiamą už tvarią veiklą.

Jos teigimu, visame pasaulyje tik 500 restoranų yra gavę tokį įvertinimą.

„Dar svarbus pasiekimas, šalis turi „Michelin“ vietų ne tik sostinėje, o visur. Tai reiškia, kad gali kilti ir daugiau sėkmės istorijų“, – pridūrė A. Armonaitė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija anksčiau BNS nurodė jog, tam, kad būtų įtraukta į „Michelin“ gidą, Lietuva per tris metus sumokėjo per 1,5 mln. eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), už kuriuos „Michelin“ vertintojai lankėsi Lietuvoje.

Pasak A. Armonaitės, ši investicija atsipirko.

„Visiškai. 1,5 mln. eurų buvo skirta per tris metus, juos radome vidiniuose Ekonomikos ir inovacijų ministerijos resursuose perskirstydami lėšas, kurias skyrėme turizmui ir komunikacijai. Dabar tai generuos 3-4 mln. eurų papildomą vertę“, – kalbėjo ministrė.

Iš viso į „Michelin“ gidą pateko restoranai „Demo“, „Džiaugsmas“, „Nineteen18“, „Pas mus restoranas“ „Amandus“, „Apvalaus Stalo Klubas“, „Arrivée“, „Augustin“, „Da Antonio“, „DIA“, „Dine“, „Elven“, „Ertlio namas“, „Fabrikėlis“, „Farmer & The Ocean“, „Gastronomika“, „HeJi“, „Justa Pasta“, „Momo Grill“, „Monai“, „Monte Pacis“, „Pacai“, „Protėviai“, „Red Brick“, „Somm“, „Stebuklai“, „Stikliai“, „Telegrafas“, „Uoksas“ ir „Vila Komoda“.

Nė vienas iš Lietuvos restoranų negavo dviejų arba trijų žvaigždžių įvertinimų, skiriamų dar aukštesnės klasės virtuvėms.

2023 metų lapkritį „Michelin“ suteikė žvaigždę Latvijos restoranui „Max Cekot Kitchen“, o Estijos restoranams „NOA Chef's Hall“ ir „180 by Matthias Diether“ po žvaigždę suteikta 2022 metų vasarą.