Antroje vietoje įsitvirtinęs tv3.lt – sparčiausiai augantis naujienų portalas Lietuvoje

Gegužės mėnesį, vidutinis vienos dienos realių vartotojų (angl. average daily real users) skaičius portale tv3.lt išaugo 0,4 proc. iki 493 tūkst. Palyginti su 2021 m. geguže, tv3.lt vartotojų skaičiaus augimas sudarė net 40,8 proc. Kaip rodo kas mėnesį viešai skelbiami „Gemius Audience“ duomenys, naujienų portalas tv3.lt pagal šį rodiklį jau trečią mėnesį iš eilės buvo antras skaitomiausias Lietuvoje.

„Mūsų redakcija daug dėmesio skiria karui Ukrainoje nušviesti. Ir skaitytojai tai vertina – mūsų portale pastaruoju metu itin išaugo aktualių dienos naujienų skaitomumas.

Net ir atšilus orams, slūgstant bendram susidomėjimui aktualijomis, mūsų portale vis daugiau skaitytojų randa jiems įdomių naujienų“, – sako tv3.lt vyriausiasis redaktorius Artūras Anužis. Be to, augo ir kiti svarbūs skaitomumo rodikliai – puslapių atvertimo (angl. page views) ir vartotojų apsilankymų (angl. visits) skaičius. Šie rodikliai parodo kiek skirtingų puslapių (pvz., straipsnių) portale atverčia vartotojas ir kiek kartų per per mėnesį apsilankoma portale.

Šių metų gegužę tv3.lt puslapių atvertimų skaičius išaugo 3 mln. iki 68,9 mln. Tai yra 50 proc. arba 22,8 mln. daugiau nei prieš metus. Šią gegužę apsilankymų skaičius toliau augo ir pasiekė 24,3 mln. Tai yra beveik 0,5 mln. daugiau nei balandį ir net 8,3 mln. daugiau nei 2021 m. Kitų naujienų portalų puslapių peržiūrų ir apsilankymų skaičius gegužę mažėjo arba kilo ne taip sparčiai. „Nors rinkoje jaučiamas tam tikras atoslūgis, kas mėnesį tv3.lt ne tik sulaukia daugiau skaitytojų. Tačiau jie portale apsilanko daug dažniau ir jame perskaito vis daugiau naujienų.

Dėkoju mūsų skaitytojams už pasitikėjimą, mums tai didelė atsakomybė, ypač šiais neramiai laikais, kai socialiniuose tinkluose daug melagienų ir nepatikrintos informacijos“, – pabrėžia A. Anužis.

Portalas tv3.lt priklauso TV3 žiniasklaidos grupei. Ji taip pat valdo naujos kartos televiziją Go3, televizijos kanalus TV3, TV6, TV8, TV3 Plius, taip pat radijo stotį „Power Hit Radio“.