„airBaltic“ siūlo daugiau kaip 150 laisvų darbo pozicijų

Šiuo metu „airBaltic“ samdo orlaivių kapitonus ir vyresniuosius pirmuosius pilotus valdyti „Airbus A220-300“ lėktuvus. Kvalifikuotiems specialistams, kurie prisijungs prie „airBaltic“ iki 2025 m. gegužės 31 d. ir sėkmingai praeis atrankos procesą, aviakompanija skirs vienkartines premijas – 15 000 eurų bruto kapitonui ir 10 000 eurų bruto vyresniajam pirmajam pilotui. Bendrovė taip pat siūlo skrydžių valdymo centro budinčiojo vadovo ir „airBaltic“ mokymo centro skrydžių instruktoriaus pozicijas.

Be to, bendrovė siūlo laisvas darbo vietas pajamų valdymo, IT, finansų, techniniame ir klientų aptarnavimo padaliniuose.

Garsioji „airBaltic“ pilotų akademija taip pat priima kandidatus. Šiuo metu akademijoje mokosi daugiau kaip 160 aktyvių studentų iš Baltijos ir kitų Europos šalių. Baigę šias studijas daugiau kaip 130 studentų įsidarbino oro linijų bendrovėje pirmaisiais pilotais.

Šiuo metu „airBaltic“ dirba daugiau kaip 2 800 profesionalų ir ji aktyviai ieško darbuotojų įvairioms pozicijoms užimti.

2024 m. „airBaltic“ pervežė 5,2 mln. keleivių (13 proc. daugiau nei prieš metus), o skrydžių skaičius išaugo 7 proc. ir pasiekė 47 tūkst. 2023 m. audituota „airBaltic“ apyvarta sudarė 664,289 mln. eurų, t. y. 33,2 proc. daugiau nei 2022 m. Bendrovė uždirbo 33,852 mln. eurų pelną (po nuostolio ankstesniais metais).

Latvijos valstybei priklauso 97,97 proc. „airBaltic“ akcijų, o jos finansinis investuotojas, Danijos verslininkas Larsas Thuesenas per savo „Aircraft Leasing 1“ valdo likusias 2,03 proc. akcijų.