Aistros dėl 4 darbo dienų savaitės: ministrė tvirtina, kad tai neišvengiama

Pasikeitus valdžioms, vėl atgimsta kalbos apie keturių dienų darbo savaitę. Remiantis Jungtinėje Karalystėje atlikto tyrimo rezultatais, galima teigti, kad keturių darbo dienų savaitė yra motyvacinė priemonė darbuotojams, nepriklausomai nuo to, kuriai kartai darbuotojai priklauso. Be viso to, keturių darbo dienų savaitės eksperimentų metu mažiausiai buvo nustatyta, kad darbuotojai buvo labiau patenkinti darbu, pasižymėjo geresne psichologine sveikata, dažniau buvo išvengiama perdegimo atvejų.