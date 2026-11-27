Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Seimas apsvarstė projektą ir grąžino jį Vyriausybei. Svarbiausiam valstybės išlaidų ir pajamų planui kritikos tuomet negailėjo nei opozicija, nei dalis valdančiųjų.
Kaip tuomet sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas, komitetas siūlo Vyriausybei įvertinti fiskalinės drausmės ir biudžeto vykdymo rizikas, apsvarstyti galimybes patikslinti jo rodiklius arba pateikti išsamų, skaičiavimais pagrįstą paaiškinimą dėl šių taisyklių nesilaikymo.
Skelbta, kad komitetas siūlo 2,99 mln. eurų padidinti Seimo kanceliarijos biudžetą bei apkarpyti Šeimos paketo finansavimą: 40 mln. eurų papildomai nedidinant finansavimo paramai būstui įsigyti bei neskirti 23,65 mln. eurų vienkartinei paramai mokinio krepšeliui, taip pat 82,84 mln. eurų nedidinti valstybinių įstaigų skolinimosi limitų.
Kaip rašė BNS, šią savaitę Vyriausybė rado papildomus 62 mln. eurų motinystės išmokoms, kurias numatoma didinti nuo kitų metų liepos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šią savaitę teigė, kad dalis kitąmet planuotų vadinamojo Šeimos paketo priemonių bus įgyvendinta 2028 metais. Taip būtų sutaupyta apie 80 mln. eurų.
BNS rašė, kad kitų metų biudžeto projektą pirmadienį dar kartą aptarus valdančiosios koalicijos tarybai premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijoje jau sutartą didesnį saldintų gėrimų, azartinių lošimų ir loterijų bei tabako ir alkoholio apmokestinimą bus siekiama priimti su kitų metų valstybės biudžetu.
Jokių kitų „esminių mokestinių pakeitimų“ nebus, patvirtino ministras pirmininkas.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Europiniai Mastrichto kriterijai atitinkamai numato 3 proc. ir 60 proc. ribas.
Antrasis biudžeto svarstymas Seime numatytas kitą antradienį – gruodžio 1-ąją, o priėmimas – gruodžio 8 dieną.