Tai Eltai trečiadienį patvirtino finansų ministras Taurimas Valys, nedetalizęs, kokios korekcijos konkrečiai planuojamos.
Seime patobulintas projektas bus svarstomas kitą savaitę, priėmimas numatomas gruodžio 8 d.
Dabar valstybės biudžete numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus, dėl to valdantieji ieško būdų surinkti daugiau pajamų.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP, kitų metų projekte ji siekia 48,2 proc. BVP.
Tiesa, Valstybės kontrolė (VK) ir Europos Komisija (EK) įspėja, kad iš tiesų deficitas bus didesnis – esamame projekte neįtraukta dalis išlaidų, kai kurios pajamos esą planuojamos per daug optimistiškai.
VK ketina įvertinti ir patobulintą valstybės biudžeto projektą.
Koalicija sutarė dėl mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, tiesa, šie pokyčiai turėtų labai nežymų fiskalinį poveikį.
Tarp didesnių planuojamų pokyčių – nauja viršpelnio mokesčio schema energetikos sektoriaus įmonėms, tarp jų – „Orlen Lietuva“.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius interviu Eltai teigė, kad ši schema, kurios įstatymo projektas iš esmės jau parengtas, būtų paremta ne Lenkijos koncerno įmonės „Orlen Lietuva“ gautu pelnu, bet įmonės apyvarta.
Anot Vyriausybės vadovo, mokestis galėtų būti įvestas jau nuo naujų metų, o surinktos lėšos – nukreipiamos į Gynybos fondą bei naudojamos vidaus saugumui stiprinti.
Dabar valstybės biudžeto projekte numatomos valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.