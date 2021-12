180 eurų – daugiausia tiek pinigų lietuviai žada išleisti dovanoms ir vaišių stalui

Šalies gyventojai didžiosioms metų šventėms šiemet yra numatę skirti vidutiniškai apie 180 eurų, įskaitant išlaidas kalėdinių vaišių stalui ir dovanoms, parodė „Swedbank“ Finansų instituto užsakymu atlikta apklausa.

Po Kalėdų eglute gyventojai gali tikėtis rasti vidutiniškai 27 eurų vertės dovaną. Palyginus su praėjusių metų šventėmis, gyventojų išlaidos šiemet turėtų padidėti itin nuosaikiai – apie 2–3 proc.

„Mūsų apklausa rodo, kad šiemet lietuviai nėra nusiteikę daug plačiau atverti savo piniginių ir šventines išlaidas, palyginti su praėjusiais metais, ketina padidinti labai nežymiai. Pavyzdžiui, išlaidos dovanoms ir sveikinimams sudarys vidutiniškai apie 111 eurų ir bus didesnės 3 proc., palyginti su praėjusiais metais. Tuo metu išlaidos šventiniam stalui sieks vidutiniškai apie 71 eurą ir bus didesnės vos 2 proc.“ − sakė Finansų instituto vadovė.

Tačiau, pasak J. Cvilikienės, pabrangę maisto produktai ir kitos prekės, taip pat paskutinės minutės pirkiniai ir dovanos galiausiai gali lemti didesnę bendrą išlaidų sumą nei šiuo metu gyventojai planuoja.

„Šiemet didesnis skaičius gyventojų švenčių išlaidoms turėjo taupyti iš anksto. Tai rodo, kad dar ne visų gyventojų pajamos grįžo į priešpandeminį lygį.

Remiantis apklausos rezultatais, šįmet maždaug kas ketvirtas respondentas (24 proc.) nurodė kalėdinėms vaišėms taupęs iš anksto, ir tokių gyventojų dalis išaugo 6 proc. punktais, palyginus su praėjusiais metais. Tuo metu kalėdinėms dovanoms ir sveikinimams taupė arba jais iš anksto pasirūpino kone kas antras (47 proc.) šalies gyventojas,“ − komentavo finansų specialistė.

Nori kelionių ir įspūdžių

Kaip pastebi finansų instituto vadovė, praėjusiais metais pandemija buvo pakoregavusi populiariausių dovanų sąrašą, tačiau šįmet gyventojų pasirinkimai vėl primena į prieš pandemiją buvusius laikus.

„Į dažniausiai pageidaujamų dovanų penketuką sugrįžo kelionės ir SPA procedūros bei masažai, kuriuos norėtų gauti, atitinkamai, 19 proc. ir 17 proc. gyventojų. Akivaizdu, kad gyventojai vėl nori naudotis tomis paslaugomis, kurių praėjusiais metais dėl taikytų suvaržymų ar pačių atsargumo gauti jie negalėjo“, – pastebėjo J. Cvilikienė.

Apklausa rodo, kad dažniausiai pageidaujama dovana toliau išlieka pinigai arba dovanų čekis – juos norėtų gauti 25 proc. gyventojų, tai yra 3 proc. punktais daugiau nei praėjusiais metais. Tarp kitų dažnai pageidaujamų dovanų − kosmetikos prekės ar kvepalai ir knygos.

Tuo metu populiarumą kiek prarado išmanieji įrenginiai, kuriuos šįmet pageidautų gauti 11 proc. šalies gyventojų, tai yra, 5 proc. punktais mažiau nei 2020 m.

„Šiemet išmanieji įrenginiai, buitiniai prietaisai jau nebepateko į populiariausių dovanų penketuką. Ko gero pernai, karantino laikotarpiu žmonės prisipirko pakankamai jiems reikalingų daiktų.

Vaikų dovanoms žmonės ketina išleisti daugiau nei suaugusiems, o kuo vaikas vyresnis, tuo dovana brangesnė. Vaikams iki trejų metų gyventojai ketina išleisti apie 33 eurus, o vyresniems negu 13 metų − 50 eurų ir daugiau“, – skaičiavo finansų specialistė.

Daugiausiai pirkėjų sulauks prekybos centrai, mugės

„Sumažėjusi nežinomybė dėl viruso šįmet paskatino pokyčius ir dėl apsipirkimo vietų. Populiariausia vieta dovanų paieškoms ir įsigijimui toliau išlieka prekybos centrai – čia dovanas planuoja pirkti daugiau nei pusė (53 proc.) šalies gyventojų“, − komentavo J. Cvilikienė.

Kaip rodo apklausos duomenys, antroje vietoje pagal populiarumą yra praėjusiais metais didelį šuolį pademonstravusi elektroninė prekyba – interneto parduotuvėse dovanas įsigys kas antras (50 proc.) šalies gyventojas. Tiesa, tiek prekybos centrų, tiek interneto parduotuvių populiarumas, palyginti su 2020 m., šiek tiek sumažėjo.

„Tuo metų dovanų smulkių verslininkų parduotuvėse ar turguose bei mugėse šįmet ieškos, atitinkamai, 27 proc. ir 23 proc. šalies gyventojų. Jų dalis, palyginti su praėjusiais metais, išaugo, atitinkamai, 11 proc. punktų ir 8 proc. punktais.

Tai gera žinia smulkiesiems verslininkams ir kitiems prekeiviams, nes jie prieš šių metų šventes turėtų sulaukti kur kas daugiau pirkėjų, ieškančių originalių kalėdinių dovanų. Kad tokie gyventojų planai taptų realybe, visiems būtina laikytis atsargumo priemonių ir palinkėti išvengti nemalonių siurprizų dėl viruso plitimo“, – sako J. Cvilikienė.

Anot jos, fizinėse parduotuvėse, mugėse dovanų dažniausiai ieško vyresni žmonėms, kuriems pirkti internete nepatogu ar baiminasi sukčių.

Ryškėja tvaresnių švenčių tendencija

Finansų instituto vadovė pažymi, kad per pastaruosius kelerius metus ryškėja tvaresnių švenčių tendencija – gyventojai įsigyja mažiau maisto šventiniam stalui, be to, daugėja tokių, kurie atsisako kalėdinių dovanų.

„Vidutinė išlaidų suma šventiniam stalui nuo 2017 m. sumažėjo apie 20 proc. ir pastaruosius dvejus metus mažai tepakito. Be to, šįmet pagrindinė dalis respondentų (34 proc.) nurodė, kad jų išlaidos šventiniam stalui svyruos tarp 51 ir 100 eurų, kai ankstesniais metais šios išlaidos pasiskirstydavo įvairiau.

Atrodytų, kad žmonės reaguodami į maisto produktų infliaciją turėtų būti jautresni kainai ir prisipirkti daugiau. Tačiau tikėtina, kad žmonės bandys sutaupyti kitaip, pavyzdžiui, daugiau gamins namuose“, − teigė finansų ekspertė.

Pasak jos, tai rodo, kad įsigydami maistą šventėms vis daugiau gyventojų renkasi „aukso viduriuką“ ir taip, tikėtina, siekia išvengti maisto likučių išmetimo, sutaupo lėšų bei prisideda prie švaresnės aplinkos.

Apklausa rodo dar vieną tendenciją – daugėja materialinių dovanų nepageidaujančių gauti gyventojų. Jų dalis šįmet sudaro 13 proc. ir, palyginti su 2020 m., yra išaugusi beveik du kartus. Materialių dovanų dažniausiai nepageidauja gauti jauniausios 18–25 m. ir 56 m. bei vyresnės amžiaus grupių respondentai.

„Panašu, kad per šventes gauti daiktai džiugina vis mažiau, todėl šįmet patarimas dovanoti įspūdžius ar malonias patirtis yra aktualesnis nei kada nors anksčiau. Taip pat atsiranda erdvės apsvarstyti galimybę dovanoti gerą darbą, pavyzdžiui, paremiant kokią nors socialinę iniciatyvą ar projektą“, – pastebėjo J. Cvilikienė.