Pasiruoškite Kalėdoms iš anksto: praktiškų dovanų idėjos

Ultragarsinis dantų šepetėlis

Sveiki, balti ir gražūs dantys puošia kiekvieną. Siekiant išlaikyti dantis sveikus neužtenka tik profilaktiškai kelis kartus per metus lankytis pas odontologą. Sveikai ir baltai šypsenai reikalingi tinkami įpročiai – kasdienis ir atsakingas dantų valymasis.

Daugelis žmonių dantų higienai palaikyti naudoja paprastus dantų šepetėlius, kuriuos reikia keisti kas tris mėnesius, o ir taisyklingai su jais išsivalyti dantis nėra taip paprasta. Taigi, savo artimąjį Kalėdų proga galėtumėte pradžiuginti dovanodami ultragarsinį dantų šepetėlį. Tokio tipo šepetėlis dėl ultragarsinės technologijos gali maksimaliai užtikrinti burnos higieną, o svarbiausiai, jog jo nereikės keisti po kelių mėnesio naudojimo. Be abejonės, gali būti sudėtinga išsirinkti kokybišką ultragarsinį dantų šepetėlį, nes šiomis dienomis rinkoje jų yra ne vienas modelio variantas

Vienas kokybiškų ir patikimų pasirinkimų – „Panasonic“ EW–DL83. Būtent šio gamintojo ultragarsinis dantų šepetėlis turi itin plonus šerelių galiukus, kuriais yra valoma dantų liniją. Taip pat įrenginys gali būti įkraunamas vos per valandą, todėl nereikės jaudintis dėl dažnų įkrovimų. Taigi, jei norite pasirūpinti savo artimųjų dantų sveikata ir lengvesne kasdiene dantų priežiūra – ultragarsinis dantų šepetėlis bus puiki praktiška kalėdinė dovana.

Termo puodelis

Ryte išsivalius dantis dažniausiai norisi gardžiai atsigerti karštos kavos ar arbatos puodelį. Deja, dėl nuolatinio skubėjimo, ypač anksti ryte, ne visuomet pavyksta pasimėgauti rytiniu gėrimu. Norėdami padėti savo artimiesiems išvengti tokių kasdienių situacijų, praktiškiausia kalėdinė dovana galėtų būti termo puodelis.

Turint po ranka puodelį, kuriame skystis ilgai išlieka šiltas, mėgautis rytine kava važiuojant ar einant į darbą – puikus sprendimas. Taip pat turėti termo puodelį yra itin patogu kelionių metu, kuomet dažnai yra ribotos galimybės pasigaminti sau karštą gėrimą. Na ir būtina žinoti, jog tokio tipo puodelis, kaip kalėdinė dovana, galėtų pradžiuginti tiek vyrą, tiek moterį.

Kvapų difuzorius

Daugeliui žmonių yra itin svarbu palaikyti malonų kvapą namuose. Nedirginantį aromatą patalpoje gali užtikrinti ir paprastas namų kvapas su aukščiausios koncentracijos aromatiniu aliejumi. Visgi namų kvapai dažniausiai išgaruoja per kelis mėnesius, todėl kvapų difuzorius galėtų būti itin praktiška dovana jūsų artimajam.

Difuzoriui pakanka tik kelių lašelių eterinio aliejaus ir kvapnus aromatas pasklinda po visą patalpą. Taip pat šis prietaisas yra tinkamas aromaterapijai, nes eteriniai aliejai turi pripažintą teigiamą poveikį žmogaus organizmui ir nervų sistemai. Be to, skleisdamas vandens mikrolašelius kvapų difuzorius drėkina orą kambaryje ir padeda sumažinti aplinkos sausumą šaltuoju metų laiku. Taigi, galima sakyti, jog kvapų difuzorius – praktiška, universali dovana, kuri tiks kiekvienam, siekiančiam palaikyti gerą kvapą namuose ar kitose uždarose erdvėse.

Irigatorius

Be gero kvapo namuose taip pat yra svarbu palaikyti gaivų burnos kvapą. Dažniausiai siekiant gaivaus burnos kvapo naudojame burnos skalavimo skysčius bei tarpdančių siūlą. Tad, jei Kalėdų proga norite palengvinti savo artimojo kasdienį dantų valymąsi, siūlome alternatyvą tarpdančių siūlui – burnos irigatorių.

Dėl itin galingos čiurkšlės naudojant šį prietaisą galima itin kruopščiai išsivalyti tarpdančius, kurių nepasiekia dantų šepetėlis. Taip pat papildomas dantų valymas irigatoriumi padeda išlaikyti gaivumo pojūtį burnoje ir yra naudingas dantenoms. Būtina žinoti, jog prekyboje galima rasti ne vieno gamintojo siūlomą irigatorių, tad svarbu atsižvelgti į prietaiso patikimumą.

Kokybiški „Panasonic“ irigatoriai – vienas iš patikimiausių pasirinkimų, kuris gali būti naudojamas net kelionių metu, prietaisą užpildžius skalavimo skysčiu. Be to, niekada nebūna per daug dantų priežiūros priemonių, todėl irigatorius, kaip kalėdinė dovana, išties būtų naudingas ir reikalingas prietaisas ne vienam žmogui.