Jokiu būdu nedovanokite šių daiktų per Kalėdas: raudonuosite iš gėdos

Štai dovanos, kurių reikėtų vengti, jei nenorite būti tas žmogus, kuris sugadino šventę, rašoma bobvila.com.

Apatiniai

Ne be reikalo apatiniai laikomi intymiomis prekėmis. Tai gali seksuali dovana partneriui, bet geriau palaukite Valentino dienos. Tokią dovaną išpakuoti prie šeimos ir draugų tiesiog labai nejauku.

Suvenyrai

Turbūt manote, kad gražu parodyti artimiesiems, kad per atostogas apie juos galvojote. Bet iš tiesų niekas nenori suvenyrų iš kelionės, kurioje patys nebuvo, ypač jei tai kičinis raktų pakabukas ar miniatiūriniai automobilio numeriai su to žmogaus vardu. O ką jau ir kalbėti apie tokią dovaną per Kalėdas.

Naminiai gyvūnai

Sprendimas turėti augintinį reikalauja laiko, apmąstymų ir planavimo. Ne kiekvienas gali prisiimti tokią atsakomybę – juk padovanoję naminį gyvūną žmogų įpareigojate daugelį metų juo rūpintis.

Drabužiai

Kiekvienas žmogus turi savitą stilių. Pirkti drabužius kažkam kitam yra labai sudėtinga – visada rizikuojate pasirinkti netinkamą dydį, o dėl to dovanos gavėjas gali ir įsižeisti.

Žvakės

Jei dovanojate žvakę, žmogui sakote, kad nesate labai jau artimi. Tame nėra nieko blogo, jei dovana skirta pažįstamam ar kolegai, bet jei ieškote dovanos draugui, geriau išrinkite ką nors asmeniškesnio.